Concursos na Justiça vão ter mil vagas com salário de até R$ 30 mil

Há editais que já foram publicados e concursos que serão abertos, com cargos de níveis médio e superior, e chances ainda para virar juiz

Tribunais vão ofertar mais de mil vagas em concursos para servidores efetivos este ano. São seleções com editais publicados, confirmados ou previstos para cargos de níveis médio e superior, além da carreira de juiz. Os salários chegam aos R$ 30 mil.

Entre os editais já publicados está o do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), com sede em Brasília. São 112 vagas para técnico judiciário (nível médio) e analista (nível superior em várias áreas), com salários de até R$ 12 mil.

As provas estão previstas para o dia 12 de maio. Já o cadastro terá início no próximo dia 7, prosseguindo até 14 de março, no site conhecimento.fgv.br/concursos.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abriu 28 vagas para nível superior em Direito e Serviço Social. O salário é de R$ 7.352, e as provas serão aplicadas em 12 de junho. O cadastro terá início na segunda-feira e prossegue até 4 de março, no site do Ibade, www.ibade.org.br.

Tribunais de ao menos outros cinco estados preveem realizar concurso já a partir deste mês. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) definiu a Fundação Getulio Vargas (FGV) como organizadora e vai abrir seleção com 200 vagas para nível superior em Direito.

Os salários do tribunal partem de R$ 6 mil, e o edital pode ser publicado nas próximas semanas.

No Tocantins, o Tribunal de Justiça (TJ-TO) vai abrir concurso com 63 vagas para técnicos e analistas, com salários de até R$ 9.417. Destas, 50 chances serão para técnico de apoio administrativo. A FGV será a organizadora.

Já o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) prevê a abertura de concurso com 100 vagas. A previsão é de que o edital seja publicado em março, com salários até R$ 6.521.

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJ-AP) também conta com autorização e vai abrir cinco vagas. O salário inicial é de R$ 7.102.

Pernambuco

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) prepara edital de concurso com 50 vagas para juiz substituto (superior em Direito), ainda neste ano, com salário inicial de R$ 30.404. No âmbito da Justiça do Trabalho, o Orçamento da União para 2022 prevê o provimento de 450 vagas nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).

OS CONCURSOS

TJDFT

Vagas: 112 chances.

NÍVEL MÉDIO (área administrativa ou Enfermagem ): R$ 7.591.

nível superior: Tecnologia da Informação, Direito, Arquivologia, Serviço Social, Psicologia, Administração, Medicina, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica e Estatística: R$ 12.155.

Provas: 12 de maio.

Inscrições: de 7 de fevereiro a 14 de março, no site conhecimento.fgv.br/concursos.

TJ-RS

VAGAS: 28 vagas.

Cargos: oficial de Justiça estadual (superior em Direito) e analista de Serviço Social.

Salário: R$ 6.361 e R$ 7.352.

Provas: 12 junho.

Inscrições: a partir de segunda-feira e prossegue até 4 de março, no site do Ibade, www.ibade.org.br.

TJ-MS

BANCA DEFINIDA (fgv) para concurso com 200 vagas previstas para analista judiciário – área fim (bacharel em Direito).

Salários: a partir de R$ 6 mil.

Edital previsto para os próximos meses.

TJ-TO

Banca definida (FGV) para concurso com 63 oportunidades para técnicos (médio) e analistas (superior).

CARGOS: contador/distribuidor Ciências Contábeis ou Econômicas; técnico judiciário – apoio judiciário e administrativo; técnico judiciário – informática.

SALÁRIOS: até R$ 9.417.

TJ-PI

TRIBUNAL prepara concurso com 100 vagas, para os cargos de analista judiciário/áreas: administrativa e judiciária.

O edital está previsto para ser publicado em março. O concurso está autorizado e tem comissão organizadora formada.

Salários: até R$ 6.521.

TJ-AP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO aMAPÁ prevê abertura de cinco vagas em novo concurso para analista judiciário, em áreas de formação superior ainda a serem definidas.

A comissão organizadora está formada.

Salários: até R$ 7.102.

TJ-PE

Tribunal de justiça de Pernambuco (TJ-PE) prepara novo concurso para juiz substituto (superior em Direito).

EXPACTATIVA é de que o edital seja publicado ainda neste ano.

Remuneração inicial para o cargo é de R$ 30.404.

TJ-ES

UM NOVO CONCURSO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) é avaliado pela nova gestão do órgão, iniciada em dezembro.

Segundo portal de transparência, o TJ-ES tem ao menos 686 cargos vagos em sua estrutura, para funções como analista e técnico judiciário, de níveis médio e superior.

Outras 109 vagas estão desocupadas para magistrados.

A ÚLTIMA SELEÇÃO para servidores foi realizada em 2010, contou com 455 vagas para analistas de níveis médio e superior, e registrou mais de 51 mil inscritos.

Os salários para servidores chegam aos R$ 6.118, já para magistrados a remuneração é de R$ 31 mil.

Justiça do Trabalho

O projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2022) conta com 450 provimentos autorizados para a Justiça do Trabalho em todo o País, o que pode indicar novos editais de concursos para os Tribunais Regionais de Trabalho, além de convocações de concursos em andamento.

O trt-es REALIZOU seu último concurso em 2013, com 23 vagas imediatas para técnicos e analistas.

Os salários variam entre R$ 4.635 e R$ 9.188.

Fonte: Editais e órgãos citados