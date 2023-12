Concursos com salários de até R$ 37 mil estão abertos em todo o país

Concurseiros de plantão precisam ficar de olho nos prazos e nos estudos para garantir uma vaga na tão sonhada carreira pública

Concurseiros de plantão precisam ficar de olho nos prazos e nos estudos para garantir uma vaga na tão sonhada carreira pública. Diversos editais já foram publicados com salários de até R$ 37 mil. As informações são do Folha Vitória.

É o caso do Ministério Público do Trabalho (MPT), com inscrições que se iniciam na próxima terça-feira (12) e se estendem até o dia 10 de janeiro.

O salário atual para o cargo de Procurador do Ministério Público do Trabalho é de R$ 35.710,45. No entanto, este valor será alterado e passará para R$ 37.731,81 em 2024. Ao todo são três vagas imediatas e cadastro de reserva para os cargos de Procuradora e Procurador do Trabalho.

O edital para participar do concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi publicado no último dia 5 de dezembro e as inscrições se prolongam até o dia 10 de janeiro.

São oferecidas 80 vagas para candidatos formados em qualquer curso de nível superior e o salário é de R$ 20.924,80, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

Os candidatos aprovados trabalharão nas sedes do IPEA em Brasília, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Um dos editais mais aguardados do ano, o da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi publicado na última sexta-feira (8) e as inscrições têm início a partir da próxima quarta-feira (13).

Ao todo., são oferecidas 70 vagas, todas para candidatos de nível superior. São 25 vagas para Especialista em Regulação de Aviação Civil – Área , Especialista em Regulação de Aviação Civil – Área 22 e Especialista em Regulação de Aviação Civil – Área 3.

Para concorrer a um cargo de área 1, o candidato deve ter nível superior em qualquer área de formação e licença emitida pela ANAC de piloto comercial de avião, helicóptero ou linha aérea.

Para área 2 é necessário ter formação em engenharia e para área 3, formação em qualquer curso de nível superior. O salário inicial é de R$ 16.413,35, por regime de trabalho de 40 horas semanais, mais auxílio alimentação de R$ 658,00 e auxílio saúde.

Oportunidades no Espírito Santo

As prefeituras de Jaguaré, João Neiva, Montanha e Aracruz, abriram processos seletivos para a contratação de profissionais de diversas áreas. As vagas são para níveis médio e superior. Veja as vagas.

Jaguaré

Monitor Escolar;

Monitor para Laboratório de Informática Educativa;

Tradutor Intérprete;

Professor de Educação Infantil;

Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;

Professor de Educação Infantil – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais;

Professor dos Anos Inicias do Ensino Fundamental – Aprofundamento em Leitura e Escrita;

Professor de Arte – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais;

Professor de Educação Física – Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais;

Professor de Ciências – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Geografia – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de História – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Língua Inglesa – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Matemática – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Agropecuária – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Ensino Religioso – Ensino Fundamental Anos Finais;

Professor de Computação – Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais;

Professor de Musicalização, Flauta Doce e ou Violão – Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais;

Professor Pedagogo – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais.

O salário vai de R$ 1.333,20 a R$ 2.932,39, referente à jornada de trabalho de 25 a 40 horas semanais.

Montanha

MAPA – Professores/as da Educação Infantil;

MAPA – Professores/as dos Anos Iniciais (1º ao 3º ano) do Ensino Fundamental (Alfabetizadores/as);

MAPA – Professores/as dos Anos Iniciais (4º e 5º ano) do Ensino Fundamental;

MAPA – Professores/as dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental em Tempo Integral;

MAPA – Professores/as da Educação de Jovens e Adultos;

MAPA – Professores/as de Educação Infantil e dos Anos Iniciais (Pré Escola e 1º ao 5º ano – Multisseriadas);

MAPB – Professores/as da Educação Infantil, Professores/as dos Anos iniciais e finais do Ensino Fundamental;

Professores/as para Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Professores/as Mediadores/as do Laboratório de Informática;

MAPP – Professores/as em função pedagógica;

MAPP – Professores/as em função pedagógica em Escolas em Tempo Integral;

Psicopedagogo/a Institucional e/ou Clínico;

Assistente Social;

Fonoaudiólogo/a Educacional;

Psicólogo/a Educacional;

Nutricionista Escolar;

Auxiliar de sala de aula (específico para Educação Infantil);

Auxiliar de sala de aula (específico para Educação Especial);

Cuidador/a (específico para Educação Especial);

Auxiliar de Secretaria Escolar;

Motorista de Transporte Escolar;

Cozinheiro/a Escolar;

Monitor/a de Transporte Escolar;

Vigia Noturno;

Servente Escolar;

Porteiro/a Escolar.

As remunerações variam entre R$ 1.320,00 e R$ 2.720,00, por jornada de 12×36 a 30 horas semanais de trabalho.

Aracruz

Cuidador Social (12);

Auxiliar de Serviços Gerais (15);

Motorista (10);

Ajudante de Carga e Descarga (1);

Artífice (1);

Agente Administrativo (10);

Agente Cadastrado (12);

Agente de Triagem (1);

Educador Social (11);

Arte Educador (1);

Assistente Social (26);

Pedagogo (1);

Psicólogo (8);

Nutricionista (1);

Advogado (1).

Os salários vão de 1.400,59 a R$ 2.354,09, com regime de trabalho de 44 horas semanais.

Concursos em Domingos Martins e Sooretama

As inscrições para participar do concurso para Prefeitura de Domingos Martins, na região Serrana do Estado, se encerram na próxima quinta-feira (14). São oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.323,75 R$ 4.130,10.

Em Sooretama, há vagas para 12 vagas. Seis de de auxiliar de consultório odontológico e cirurgião dentista. As inscrições se encerram no próximo domingo (17) e os salários variam de R$ 2.000,00 a R$ 4.500,00.