Concurso público: Iema divulga resultado avaliação de títulos, heteroidentificação e da perícia médica pós-recurso

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) divulgou, no Diário Oficial do Estado desta -feira (29), os resultados, pós-recurso, da avaliação de títulos e experiência profissional, da heteoidentificação e da perícia médica do concurso público do órgão. As listas estão disponíveis no site da banca organizadora: www.institutoaocp.org.br.

Os candidatos que entraram com recurso poderão consultar individualmente a resposta também no site do Instituto AOCP. As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis por dez dias. O resultado final e a homologação do concurso estão previstos para serem publicados no próximo dia .

