Concurso público do Iema: provas serão realizadas neste domingo (26)

As provas do concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) serão realizadas neste domingo (26). Para os cargos de nível técnico, as provas serão realizadas pela manhã, com os portões sendo abertos às 7 horas e fechados às 7h45. Já no período da tarde, será a vez dos candidatos concorrerem às vagas de nível superior, com abertura dos portões às 14 horas e fechamento às 14h45.

Os candidatos poderão consultar o cartão de informação, com locais e horários, no site da banca organizadora do certame, o Instituto AOCP: https://www.institutoaocp.org.br/. Não serão tolerados atrasos.

O início das provas está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões, observado o horário local, e terá a duração de 4h30, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas (Prova Objetiva) e Folha da Versão Definitiva (Prova Discursiva).

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu documento original oficial de identificação com foto e com o cartão de informação impresso.

Ao todo, são 34 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de R$ 3.339,00 para nível técnico e R$ 6.582,60 para nível superior, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais.

