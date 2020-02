Concurso PRF 2020 prevê mais de 4 mil vagas; Até R$ 10 mil

A Polícia Rodoviária Federal está com um novo certame em andamento. A expectativa é de que em breve sejam publicadas novidades.

A Polícia Rodoviária Federal está com um novo concurso em pauta. Ao todo, serão 4.435 vagas, distribuídas entre 4.360 para policial rodoviário federal e 75 para agente administrativo. Atualmente, a corporação aguarda a autorização do Ministério da Economia.

De acordo com Deolindo Carniel, presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), a expectativa é de que anualmente sejam promovidos certames com mil vagas para a corporação. Isso até 2022. Dessa forma, é possível que não seja divulgado com edital com as mais de 4 mil vagas previstas para agora.

Esse total, se concretizado, poderá ser dividido entre vários editais. Espera-se que até o fim do mandato de Jair Bolsonaro, 13.098 policiais rodoviários federais estejam no quadro. Além disso, o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado, declarou que espera seu quadro quadro de servidores completo até 2022.

Concurso PRF 2020: Requisitos e salário

Os interessados em prestar o concurso da Polícia Rodoviária Federal, para a função de policial rodoviário federal, devem ter nível superior em qualquer área e carteira de habilitação a partir da categoria “B”. O salário inicial dos aprovados é de R$ 10.357,88. A quantia inclui auxílio-alimentação de R$ 458.

Para o cargo de agente administrativo, é solicitado o nível médio. Aos aprovados, o salário inicial consiste em R$ 4.022,77, incluindo auxílio-alimentação. Ambas as funções contam com a carga horária de 40 horas semanais.

Último concurso PRF foi em 2018

O último concurso PRF foi realizado em 2018 e contou com 500 vagas para policial rodoviário federal. No entanto, foram convocados, no total, 1.000 aprovados no certame. Os candidatos passaram pelas seguintes etapas:

Prova objetiva e dissertativa;

Exames de capacidade física;

Exames de saúde;

Avaliação psicológica;

Análise de títulos;

Investigação social;

Curso de formação.

Para mais informações, confira: Edital Concurso PRF N° 001/2018 – Policial

A Polícia Rodoviária Federal ofereceu o último concurso para agente administrativo em 2014. Os candidatos passara pelas seguintes etapas:

Prova objetiva;

Perícia médica;

Investigação Social

Para mais informações, confira: Edital Concurso PRF N° 001/2014 – Agente