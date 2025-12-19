Concurso Polícia Legislativa: informações para o dia da prova

O segundo dia de provas do Concurso 2025 da Assembleia Legislativa (Ales) será neste domingo (21). Desta vez, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares recebem mais de 8,8 mil concorrentes às vagas de Agente de Polícia Legislativa. A prova objetiva começa às 14h15 e terá duração de 3 horas.

Para esse cargo, os candidatos vão encarar uma prova de 40 questões múltipla escolha dos seguintes assuntos: Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico Matemático (05), Noções de Informática (05), Conhecimentos Gerais e Atualidades (05), Legislação (05) e Conhecimentos Específicos (10).

Do total de inscritos, 7.340 farão a prova na capital Vitória, que contará com quatro locais disponíveis: Centro Universitário Multivix, Centro Universitário Salesiano, Faculdade FDV e Emescam. Em Cachoeiro de Itapemirim, 1 mil inscritos fazem prova na Faculdade Multivix e, em Linhares, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) recebe 547 concorrentes. Cabe ao postulante conferir, no site do IBGP, banca organizadora do concurso, o local previamente informado no Cartão Definitivo de Inscrição (CDI).

O que levar

Os candidatos devem comparecer aos locais de prova munidos de documento de identificação com foto e caneta esferográfica azul com estrutura transparente. Os editais não determinam a obrigatoriedade de levar o CDI, mas a organizadora do certame orienta a levar o documento.

Será permitido o ingresso com garrafa de água e lanche, desde que os recipientes sejam transparentes e sem rótulo.

Proibições

Não serão permitidos os seguintes itens: caneta com estrutura não transparente, lápis, lapiseira, corretivo, borracha, lápis-borracha e régua; óculos escuros; boné, chapéu, gorro ou similares; lenço; relógio de qualquer tipo; fone de ouvido, protetores, abafadores, tampões ou similares auriculares; calculadora; notebook, tablet, pen drive; folha avulsa de qualquer tipo ou anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos e manuais.

Os telefones celulares ou qualquer aparelho eletrônico deverão ficar desligados, guardados e lacrados em embalagem específica.

É vedado o ingresso de candidato portando arma de qualquer espécie, mesmo que tenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado ou de serviço.

Documentos válidos

Como documentos de identificação original com foto serão aceitos identidade (RG) expedida por Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros; e cédula de identidade fornecida por órgão público, órgão fiscalizador de exercício profissional, órgão de classe competente ou por conselho de classe e que, por força de lei federal, valha como documento de identidade.

Também podem ser apresentados Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto e que contenha o número do RG; passaporte brasileiro emitido pela Polícia Federal ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em formato físico, com fotografia; e ainda documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Não serão aceitos como identificação os documentos físicos nem digitais sem foto; cópia de documento, mesmo que autenticada; protocolo de qualquer outro documento; certidão de nascimento ou de casamento; título eleitoral; carteira de estudante; crachá de identidade funcional; e o Comprovante de Inscrição (CI) ou Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI).

Os documentos devem estar em perfeitas condições, legíveis e com fotos atualizadas, que permitam a identificação completa do candidato e de sua assinatura.

Todas as informações sobre o concurso público da Assembleia Legislativa do ES podem ser acessadas no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), nas páginas dos editais para o cargo de Agente de Polícia Legislativa e para os cargos de Analista Legislativo e Consultor Legislativo (provas essas já realizadas em 14 de dezembro).

