Concurso público da Ales segue em fase de levantamento

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) confirma a realização de um concurso público com a oferta de vagas para cargos efetivos. No entanto, diferentemente do que um jornal de grande circulação informou em matéria publicada nesta quinta-feira (27), ainda não foi finalizado o estudo que vai apontar quais as áreas serão contempladas nem as estimativas salariais para os respectivos postos.

Portanto, ainda não há previsão para contratação de empresa para realizar o concurso, nem data para lançamento de edital e realização de provas — informações que serão definidas após a composição de uma comissão. As informações divulgadas pelo periódico são referentes ao edital do último concurso realizado pelo Parlamento, em 2011.

O anúncio da realização de concurso para cargos de provimento efetivo foi feito pelo presidente do Legislativo, deputado Erick Musso (Republicanos), em dezembro do ano passado, como uma das metas do “Plano Gestão 2020”, um planejamento de ações prioritárias para este ano, com destaques para ações para ampliar a transparência do Poder Legislativo e aumentar os serviços prestados aos cidadãos.