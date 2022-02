Concurso para trabalhar em porto e ganhar até R$ 400 por dia

As inscrições vão até 20 deste mês, e a prova será em 13 de março

Estão abertas as inscrições do concurso do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (Ogmo – ES) para o cargo de trabalhador portuário avulso.

São 600 vagas, das quais 150 são para início imediato e outras 450 para formação de cadastro reserva.

A carreira exige ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria B (carro). A remuneração dos aprovados dependerá da função a ser exercida.

O salário-dia pago aos trabalhadores portuários varia por atividade desempenhada entre R$ 259,65 a R$ 406,14. A jornada de trabalho será de 6 horas contínuas, com intervalo de 15 minutos para descanso.

A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 142, que pode ser paga por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. O período para se inscrever se encerra no próximo dia 20.

O processo seletivo será realizado pela banca Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e o edital e as inscrições estão disponíveis no site da banca organizadora em https://www.idcap.org.br/informacoes/62/

A prova objetiva está marcada para ocorrer no dia 13 de março, de 8 às 12 horas. Serão 50 questões de múltipla escolha distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (15), Matemática (15), Informática (10) e Língua Inglesa (10).

Além da prova objetiva, o concurso da Ogmo também terá teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, sendo todas as etapas de caráter eliminatório.

O teste de aptidão física (TAF) está marcado para ser realizado entre os dias 2 e 10 de abril e contará com prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos; prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio sobre o solo e prova de abdominal, tanto para homens como para mulheres.

Entre as tarefas desempenhadas pelos trabalhadores portuários estão a movimentação de mercadorias dentro do porto, o que inclui conferência, contagem, arrumação, carga e descarga.

Outras atividades incluem o manuseio de embalagens de mercadoria, reembalagem, carimbagem e a fiscalização de entrada e saída de pessoas das embarcações.

O processo seletivo terá a validade de dois anos.