Concurso no Banco do Brasil para nível médio com salário até R$ 4.500

Estatal prepara edital para 2023. Último concurso da instituição foi ano passado, e todos os 4.479 aprovados foram convocados

O Banco do Brasil deve lançar um novo concurso em 2023. O concurso será para a carreira de escriturário, com exigência de nível médio. O salário estimado inicial é de até R$4.508, somados os benefícios.

O Banco do Brasil fez uma seleção semelhante no ano passado, que englobou duas áreas: agente comercial e na área de Tecnologia da Informação (TI).

Os aprovados para o cargo de agente comercial foram convocados para a rede de agências do banco, em todo o País. Já para TI, os profissionais foram alocados em Brasília.

Ainda não há definição sobre o número de vagas nem de publicação de edital. Os últimos certames do Banco do Brasil foram organizados pela fundação Cesgranrio.

O concurso realizado em 2021 ainda está dentro do prazo de validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, mas a informação é de que o Banco do Brasil já anunciou a convocação de todos os 4.479 aprovados na última seleção, o que abre caminho para um novo concurso no próximo ano.

O Sindicato dos Bancários do Estado (Sindibancários-ES) informou não ter conhecimento sobre déficit de funcionários nas agências do Estado. No último concurso, foram 44 vagas para o Estado, sendo 26 imediatas e 18 em cadastro de reserva.

O professor de atualidades da Jus Cursos, José Quirino, destaca que independente da banca organizadora, os candidatos já podem focar os estudos na área do Direito, em Técnicas Bancárias, e também em Atualidades do Mercado Financeiro.

“Os conhecimentos bancários englobam o conjunto de informações e regras que regem o funcionamento de bancos ou estão de alguma forma envolvidos dentro do universo das instituições bancárias. E no caso das atualidades, são no geral os acontecimentos dos últimos 12 meses na economia”, diz.

Quirino também destaca que os concursos podem estudar também Português, Matemática Financeira, Conhecimentos de Informática e Redação.

O Banco do Brasil, procurado através das assessorias local e nacional, não respondeu sobre detalhes do concurso até o fechamento da edição.

Guia para o concurso

O concurso

– O Banco do Brasil deve anunciar concurso público para 2023, para o cargo de escriturário.

– No último concurso, em 2021, foram abertas 44 vagas para o Estado.

Detalhes

– O número de vagas e a data de divulgação do edital, entre outros detalhes, ainda não foram definidos.

– As vagas serão para o cargo de escrituário, para atuação na área administrativa.

– O escriturário é o responsável pela comercialização dos produtos e serviços do banco, atendimento ao público, dentre outras atribuições.

– A exigência para concorrer aos cargos é ter ensino médio completo.

– A banca organizadora não foi definida, mas os últimos certames foram organizados pela fundação Cesgranrio.

– A remuneração inicial de R$ 4.508, incluindo remuneração inicial de R$ 3.022, acrescida de auxilio alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

– No último concurso, foram quatro etapas de avaliação, sendo prova objetiva, prova de redação, aferição da veracidade da autodeclaração racial, procedimentos admissionais e perícia médica, todos de caráter eliminatório.

Regime Celetista

– O Banco do Brasil contrata seus profissionais pelo Regime Celetista, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

– Nesse caso, os funcionários não tem direito à estabilidade, que costuma ser um atrativo para quem participa de concurso público, mas para que o celetista seja desligado do cargo, é necessário abrir um processo administrativo, o que costuma demorar bastante para ser concluído.

O que estudar

– Os concursos podem focar nos estudos na área do Direito, em Técnicas Bancárias, e em Atualidades do Mercado Financeiro, e Português, Matemática Financeira, Conhecimentos de Informática e Redação.

– Conhecimentos bancários são o conjunto de informações, regras e aspectos que regem o funcionamento de bancos ou estão de alguma forma envolvidos dentro do universo das instituições bancárias.</p><p>

– No caso de Atualidades do Mercado Financeiro, são exigidos no geral os acontecimentos dos últimos 12 meses na economia nacional.

– Outras disciplinas que normalmente são exigidas são Vendas e Negociação, Probabilidade e Estatística e Língua Inglesa.

Fonte: Folha Dirigida, Tribuna on line e José Quirino.