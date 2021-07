Reprodução: iG Minas Gerais Concurso do INSS: serão mais de 7575 vagas com salários de até R$ 8.357,07

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ), Leonardo Rolim, disse me videoconferência que o concurso para o órgão deve acontecer antes da eleições de 2022 . Até o momento, o sabe-se que serão 7.575 vagas sendo 6.004 ofertas destinadas ao cargo de técnico do seguro social e 1.571 para analista do seguro social.

Para o cargo de técnico, o salário inicial é de R$ 5.447,78, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458, e é necessário ensino médio completo. Já para o cargo de analista, a remuneração inicial é de R$ 8.357,07 por mês, contado com o auxílio, é cobrada formação superior em diversas áreas de atuação (incluindo serviço social, administração, engenharia, direito, pedagogia, psicologia, comunicação, ciências sociais, arquitetura e letras, entre outras) .

A distribuição das vagas será assim:

Técnico do seguro social:

2.938 vagas para análise reconhecimento de direito RGPS;

734 vagas para combate à fraude;

216 vagas para serviço de apoio ao reconhecimento de direito;

40 vagas para serviço de atendimento de demandas judiciais;

34 vagas para serviço de cobrança administrativa;

46 vagas para análise de reconhecimento de direito RPPS;

1.996 vagas para recomposição do quadro de aposentados até 2023.

Analista do seguro social:

463 vagas para serviço social;

702 vagas para reabilitação profissional;

406 vagas para recomposição do quadro de aposentados até 2023.

A divulgação do resultado deve acontecer até dia 31/12/2023, segundo o site JC Concursos.