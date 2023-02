Concurso do Iema: gabaritos preliminares e cadernos de prova estão disponíveis para consulta

Já estão disponíveis para os candidatos o gabarito preliminar do concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que teve as provas realizadas neste domingo (26). Para consultar o gabarito, os candidatos devem acessar o site da banca organizadora, o Instituto AOCP, onde também está disponível o caderno de questões.

Para os candidatos que desejarem ingressar com recurso contra o gabarito preliminar e o caderno de questões, o link estará disponível a partir desta terça-feira (28), no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O prazo para recurso vai até as 23h59 da quarta-feira (1º).

Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio, ser individuais e devidamente fundamentados. Ao todo, o concurso tem 34 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de R$ 3.339,00 para nível técnico e R$ 6.582,60 para nível superior, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais.

