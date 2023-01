Concurso do Banco do Brasil amplia prazo para pedir isenção de taxa

Ivonete Dainese Agência do Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil ampliou o prazo para a solicitação de isenção de taxa de inscrição. Planejado para encerrar até o dia 3, os interessados podem agora pedir até a próxima segunda-feira, dia 9.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (4). Os inscritos que solicitaram a isenção poderão consultar o resultado a partir do dia 16 de janeiro.

A gratuidade da inscrição no processo seletivo está prevista para os candidatos que fazem parte de famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou doadores de medula óssea para entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Aqueles que não se encaixarem nas exigências para a isenção da taxa terão de pagar R$ 50 para participar. É possível realizar o pagamento via Pix ou boleto.

O concurso foi iniciado em 23 de dezembro de 2022, e as inscrições ficarão abertas até o dia 24 de fevereiro. É possível consultar o edital do concurso pelo Site do Banco do Brasil.

No total, são seis mil vagas, sendo 4.000 abertas. No total, são 2.000 para agentes comerciais e 2.000 para agentes de tecnologia, além de mil destinadas para o cadastro reserva de cada área. Do total, 5% das vagas são destinadas para PCDs (pessoas com deficiência) e 20% para candidatos que se autodeclaram negros.

Para participar do processo seletivo, é necessário possuir nível médio, concluído em instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), e ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de contratação.

As oportunidades possuem salário inicial de R$ 3.622,23, e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, além de benefícios como vale-alimentação, cesta básica, vale transporte, entre outros. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal possuem oportunidades.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Fonte: IG ECONOMIA