Concurso da AGU com 300 vagas tem editais publicados

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou editais de concursos para advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional nesta terça-feira (27). Ao todo, são 300 vagas, com salários iniciais de R$ 21.014,49.

Cada uma das carreiras têm 100 vagas disponíveis . Cada cargo terá 20% para negros e 5% das vagas destinadas a PcD (Pessoa com Deficiência).

A taxa de inscrição para os três concursos é de R$ 180, e os editais podem ser acessados aqui:

– Advogado da União

– Procurador Federal

– Procurador da Fazenda Nacional

As primeiras provas serão realizadas entre abril e maio, e a pré-inscrição poderá ser feita de 9 de janeiro a 7 de fevereiro de 2023, exclusivamente no site do Cebraspe .

Quem pode participar?

O candidato deve possuir diploma de conclusão de curso de graduação superior em Direito, em instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), com registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e comprovação mínima de dois anos de prática forense (foros e tribunais).

Etapas do concurso

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Inscrição definitiva, de caráter eliminatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

