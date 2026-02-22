Política
Concurso avança com testes físicos para candidatos ao cargo de Polícia Legislativa
O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) avançou para uma das fases decisivas neste domingo (22): o Teste de Aptidão Física (TAF), realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A etapa, de caráter eliminatório, foi aplicada exclusivamente aos candidatos ao cargo de Agente de Polícia Legislativa e reuniu 380 participantes, distribuídos em três turmas, duas pela manhã e uma no início da tarde.
O objetivo do TAF é verificar se os concorrentes possuem condicionamento físico compatível com as atribuições da função, que exige preparo para atividades operacionais e de segurança institucional.
Critérios técnicos e desempenho
De acordo com a coordenadora do TAF, Naiara Rocha, a avaliação foi composta por três exercícios: abdominal remador, barra fixa — dinâmica para candidatos do sexo masculino e isométrica para candidatas do sexo feminino — e corrida.
“No abdominal remador, os candidatos do sexo masculino realizam 25 repetições em até 30 segundos, enquanto as candidatas do sexo feminino executam 20 repetições no mesmo tempo. Na barra, os homens cumprem o mínimo de três repetições na modalidade dinâmica. Já as mulheres tem que permanecer por, no mínimo, nove segundos na posição isométrica. A corrida tem duração de 12 minutos para ambos os sexos. Nesse período, o público masculino precisa percorrer 2 mil metros, e o feminino, 1,8 mil metros”, explicou a coordenadora.
Preparação e expectativa
A candidata Ingrid Milholli relatou que iniciou a preparação ainda no ano passado. “Faz uns seis ou sete meses que estou me preparando e, mais próximo da prova, intensifiquei o treino. Inclusive contratei um profissional específico”, afirmou.
Ela destacou que já obteve aprovação no TAF em outros concursos e mantém expectativa positiva para o resultado na Ales. “Espero que dê certo”, acrescentou.
O candidato Arnaldo Corrêa Júnior avaliou o abdominal remador como o exercício mais desafiador. “Recentemente fiz outros concursos e, nesse caso específico, o mais difícil é o abdominal, pelo tempo de 30 segundos. É praticamente um segundo para realizar cada repetição”, observou.
Segundo ele, o momento é de confiança. “Peço a Deus que abençoe não só a mim, mas todos os candidatos. Pelo meu preparo e pelo motivo de estar aqui, espero conseguir a aprovação”, declarou.
Próximas etapas
O concurso para o cargo de Agente de Polícia Legislativa prevê outras fases eliminatórias e classificatórias, conforme estabelecido em edital. Estão programadas avaliação psicológica, exame toxicológico e investigação social, mediante apresentação de documentos e certidões. Também será realizado procedimento de heteroidentificação para validação de candidatos autodeclarados pretos ou pardos.
Após essas etapas, os classificados participarão do curso de formação, igualmente eliminatório, com oferta de 50 vagas. A fase final do certame inclui avaliação médica pericial multiprofissional e avaliação biopsicossocial para os candidatos aprovados nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.
Fonte: POLÍTICA ES
São Mateus
Regional
Estadual
Nacional
Policial
ENTRETENIMENTO
POLÍTICA
Esportes
