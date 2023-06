Concertos e atividades marcam o aniversário de 69 anos da Fames

Música erudita, popular, cinema e literatura: em comemoração aos seus 69 anos de existência. A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) terá uma programação diversificada no mês de junho

As comemorações começam na próxima quarta-feira (07), com o concerto da Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa), às 19h30, no Teatro Glória, no Centro de Vitória. O grupo foi fundado em 2010 e está sob a regência do maestro Fellipe Carnauba. A orquestra é responsável pela prática acadêmica e o do repertório orquestral e realiza concertos periodicamente para a comunidade, além de se apresentar em eventos a convite.

Na próxima quinta-feira (08), será a vez da Fames Jazz Band, responsável pelo desenvolvimento das práticas em grupo da Música Popular. Atualmente, sob o comando do maestro Maurício Figueiredo, a FJB tem mais de 30 anos e foi fundada pelo icônico Antônio Paulo Filho, o maestro “Toninho” (1949 – 2019), ex-professor da Fames.

Complementando o rol dos grupos oficiais mais expressivos da instituição, a Banda Sinfônica da Fames fará a sua apresentação no dia 18 de junho, no Espaço Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Composta por mais de 40 músicos, dos mais variados instrumentos, a Basf executa composições nacionais e internacionais, sob a batuta do professor Fellipe Carnauba.

Cinema e Música

O Cinemuses, cineclube especializado em obras audiovisuais que exploram o universo da Música, tornou-se parceiro da Fames na exibição filmes, documentários e outros formatos, seguidos de debates com a plateia, que estão acontecendo no auditório da Fames.

A sessão deste mês acontecerá no dia 20 de junho, a partir das 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral, no centro de Vitória, com uma apresentação especial da Fames Jazz Band.

Música Contemporânea

No dia 23 de junho, a Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória recebe o Vix Ensemble. Formado por professores da Fames, o grupo realiza um projeto voltado para a música eletroacústica, que desenvolve composições a partir de sintetizadores e outros recursos tecnológicos, além da introdução ao vivo de instrumentos acústicos.

Literatura

No dia 26 de junho, às 20 horas, no auditório da Fames, acontece o lançamento do livro didático infantil “O Som da História” de Jura Fernandes, ex-aluno na Fames, educador musical e músico da banda Casaca, dentre outros projetos musicais.

A programação de aniversário da Fames é aberta ao público com entradas gratuitas e ingressos pagos, de acordo com cada local.

Fames 69 anos: uma breve cronologia:

1949 – É autorizada, pela Divisão de Interior e Justiça, a criação de um Conservatório de Música no Espírito Santo.

1952 – É criado o IMES (Instituto de Música do Espírito Santo).

1954 – O IMES passa a se chamar Escola de Música do Espírito Santo e inicia suas atividades em algumas salas do Grupo Escolar “Irmã Maria Horta”, na Praia do Canto.

1967 – O Conselho Estadual de Educação autoriza o curso de nível médio da Emes.

1969 – A Escola de Música do Espírito Santo torna-se entidade autárquica, com personalidade jurídica e direito público interno e autonomia didática, financeira, administrativa e disciplinar, vinculada à então Secretaria de Educação e Cultura.

1974 – Forma-se, ainda sem diploma, a primeira turma do curso superior da instituição.

1976 – A escola se muda para o prédio no Centro de Vitória. O curso superior nas habilitações de canto, piano e violino é aprovado pelo MEC.

2004 – Após 50 anos de existência a escola passa a ser chamada de Faculdade de Música do Espírito Santo por meio da Lei Complementar 281.

2009 – A Fames passa a denominar-se Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira”

