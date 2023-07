Concerto Armorial: Orquestra Sinfônica interpreta musicalidade nordestina no palco do Teatro Glória Grupo oficial da Fames apresenta repertório de compositores populares, como Luiz Gonzaga, Guerra-Peixe e outros. Inspirado no Movimento Armorial, criado pelo dramaturgo Ariano Suassuna, a Orquestra Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) realiza, na próxima quarta-feira (05), um concerto dedicado aos ritmos populares, em especial as manifestações culturais do nordeste brasileiro. A apresentação acontece às 20 horas, no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória.

O regente da Orquestra Sinfônica da Fames, professor Fellipe Carnauba, destacou que o repertório escolhido é fruto de pesquisas realizadas desde meados do século XX, a partir de canções populares trazidas dos terreiros e esquinas para os palcos dos teatros, recebendo novas roupagens e se adaptando aos instrumentos de orquestra. O resultado são obras que unem o erudito e o popular e reafirmam a identidade cultural brasileira. No concerto da próxima quarta-feira (05), os cerca 24 músicos escalados vão apresentar um repertório de compositores como Ernani Aguiar, Luiz Gonzaga, Guerra-Peixe, entre outros, tocados por instrumentos orquestrais como violinos, violoncelos e contrabaixos, contando ainda com a presença inusitada da viola caipira.

O espetáculo faz parte da temporada de apresentações do grupo, que também é um núcleo de estudos de performance para músicos de orquestra dos cursos de graduação em Música da Fames, cujos resultados estão sempre presentes no repertório.

Serviço:

Concerto Armorial

Com: Orquestra Sinfônica da Fames

Regência: Fellipe Carnauba

Data: 05 de julho – Quarta-feira

Horário: 20 horas

Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória.

