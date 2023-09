Concertinistas preservam tradições culturais

Marcante nas tradições pomeranas e italianas, a concertina, deu o tom da sessão solene realizada nesta quarta-feira (20) em homenagem aos músicos responsáveis por entoar o instrumento musical presente nas mais diversas manifestações culturais desses povos. Trinta e dois concertinistas receberam a Comenda Maurício de Oliveira durante a solenidade proposta pelo deputado Adilson Espindula (PDT).

“Não há como imaginar um casamento ou festa pomerana sem um tocador de concertina, que ainda acompanha os hinos de louvor nas celebrações religiosas. Chegou ao Brasil na bagagem de imigrantes alemães e da Pomerânia, proporcionando momentos de muita alegria após o trabalho diário”, lembrou o proponente da homenagem.

O deputado ainda falou da importância do instrumento para preservar a cultura dos imigrantes. “É uma tradição passada até hoje, de pai para filho, com grandes festivais de concertina sendo realizados no Espírito Santo, alcançando um grande público. Fico feliz com a preservação da cultura, mostrando ao estado e ao Brasil a importância dos nossos tocadores de concertina”, ressaltou Espindula.

Rodolfo Sperancin Della Valentina executou na concertina os hinos nacional e estadual. Já a vice-pastora Iraci Wutke, do Sínodo Espírito Santo a Belém, comandou um momento de oração.

Homenagem

Acompanharam o deputado proponente da sessão na mesa de trabalhos a esposa dele, Sanderleia, diversos agentes políticos e religiosos, além do único fabricante de concertina no estado, Angelino Zaager.

Na entrega da Comenda Maurício de Oliveira, cada um dos agraciados executou um trecho de música na concertina. Em nome dos homenageados falou Guilherme Júlio Zaager Brandemburg, que aprendeu a tocar concertina aos 12 anos. Ele agradeceu o incentivo dado pelos avós e pais e falou sobre a satisfação de receber a homenagem. “Estou muito feliz por fazer parte desse grupo formado por pessoas tão importantes que são exemplo e inspiração pra mim. Podem ter certeza que faremos o máximo para manter viva a nossa tradição na memória e no coração de todos vocês”, disse o jovem.

A honraria foi instituída na Ales por meio da Resolução 2.812/2010. Patrono da Faculdade de Música do Estado, escola que tem o seu nome, o violinista Maurício de Oliveira é considerado um dos expoentes capixabas no segmento. O músico faleceu em 1° de setembro de 2009, aos 84 anos.

Concertina

De origem alemã, a concertina é um instrumento musical semelhante a uma sanfona. É considerada patrimônio cultural do Espírito Santo pela Lei 10.982/2019. Formado por uma caixa poligonal de palhetas livres, com fole e teclados, o instrumento é tocado sobretudo nas regiões do estado com predominância pomerana, como Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Itarana e Santa Leopoldina.

Homenageados

Carlindo João Clemente

Teodoro Henrique Barth

Carlos Augusto Borchadt

Christian Gabriel Plaste Seibel

Daniele Khun Kalke

Danillo Di Paula Broedel

Dermeval Broedel

Danilo Barth

Elmario Seidler

Emerson Júlio Uhlig

Erineu Seidler

Gilmar Vieira da Silva

Glenda Maria Schroeder

Guilherme Júlio Zaager Brandemburg

Homério Dupke

Isabele Discher Schulz

Sirgélio Schulz

Jair Sipolatti

Jeferson Borcarte

Júlio Foesch Reinholz

Leonides Zietlow

Levi Saick

Nélson Mutz

Martinho Naitzel

Olindina Binow Naitzel

Rhuan Pinheiro Marin

Rodolfo Sperancin Della Valentina

Rogério Gums

Selestino Rosa

Valdir Wutke

Wagner Friedrich

Waldir Bergamaschi

Fonte: POLÍTICA ES