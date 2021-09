Conceitos da BMW dão ideia de como será o futuro da mobilidade pessoal

Divulgação BMW CE 02

A BMW lançou um novo conceito de veículo elétrico que visa atrair os jovens para a marca, o Concept CE 02 , uma proposta totalmente diferente de transporte legal que não é considerado nem uma motocicleta nem tampouco um scooter.

Com assento baixo que lembra uma plataforma de patinete e um skate cuja prancha serve de para os apoios de pés, a BMW espera que o Concept CE 02 seja apenas o passaporte para atrair uma nova geração de pilotos.

Com esse pensamento, o CE 02 pega muito do design e da engenharia da scooter CE 04 (que passou do conceito à produção) e reduz para os jovens de 16 anos e apenas 120 kg, mais de 110 kg mais leve do que o CE 04.

Conforme a empresa divulgou, o CE02 é alimentado por um motor elétrico de 14,75 cv que pode levá-la a uma velocidade máxima de 89 km/h.

Há um pequeno painel TFT, bem como iluminação LED por toda parte. A energia vem de um par de baterias sob o assento, que tem apenas 730 mm de altura.

Você viu?

Conceitos elétricos BMW Vision AMBY

Na corrida para descobrir como será a mobilidade pessoal no futuro, a BMW tem outros projetos na manga. A Vision AMBY e a i Vision AMBY são bicicletas elétricas ultraleves – a versão i tem pedais, a outra não.

Muitos outros fabricantes estão seguindo um caminho semelhante, mas a BMW usa um sistema de limite de velocidade variável. Isso mudaria a potência das bicicletas, dependendo de onde ela está sendo conduzida. Existem várias ideias sendo consideradas sobre como isso poderia funcionar; GPS (Geofencing) ou uma conexão de smartphone podem fazer isso automaticamente ou ainda pela seleção do usuário.

Isso significa que a velocidade máxima da bicicleta pode ser limitada a cerca de 24 km/h em ciclovias, 45 km/h no centro da cidade e 65 km/h na estrada, por exemplo. A BMW espera que o AMBY leve os governos a considerar a inclusão de uma estrutura legal para veículos de velocidade modular no futuro. A autonomia prevista seria de 109 km com uma carga completa.

Por enquanto não há mais detalhes técnicos e muito menos de quando os veículos serão produzidos em série.