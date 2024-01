Conceito de paparazzi e realidade aumentada viram tendência nas redes

Divulgação Conceito visual de paparazzi dos anos 2000 e realidade aumentada são nova tendência para as redes sociais

A influenciadora Livia Nunes sabia que, em janeiro de 2024, o Brasil seria tomado pela onda de reality shows, com a estreia da nova temporada do Big Brother Brasil. Por isso, já em dezembro, ela iniciou uma estratégia de criação de conteúdos que remetem às imagens que inundaram a imprensa nos anos 2000: coberturas estilo paparazzi.

A sacada de Livia parte de uma estratégia conhecida como “agenda setting”: alinhar os assuntos mais importantes do momento com o que o público espera receber. “A estética desse conteúdo dá ao público a impressão de estar nos bastidores, ter acesso a momentos particulares daqueles que seguem e admiram de alguma forma. Traz conexão e proximidade, é quase um reality show exclusivo que mostra intimidades do meu lifestyle, família, amigos e momentos de descontração”, comenta a influenciadora.

A estratégia foi assertiva: dentro deste formato, a influenciadora alcançou o marco de 1 milhão de seguidores no Instagram, além dos 690 mil no TikTok. Também lançou a trend desse tipo de conteúdo nas plataformas, com várias outras influenciadoras utilizando-se dessa ferramenta visual. “Senti que essa atmosfera de cumplicidade trouxe intimidade, me aproximou do público de maneira autêntica. Tenho gostado bastante de mostrar mais sobre o meu dia a dia para além dos clássicos adotados normalmente, como unboxing e ASMRs”.

A influenciadora promete que as inovações não param por aí. Sua estratégia engloba, também, o uso de artes 3D e realidade aumentada, tecnologias que já vinham sido adotadas pelas marcas e agora chegam ao mercado de influencers. Com essas ferramentas visuais e outras ainda virão por aí, Livia espera aumentar seu leque de conteúdos, dos quais ela mesma é diretora criativa.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher