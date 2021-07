Conceição do Castelo poderá ter rota turística

Um novo percurso turístico pode ser instituído no estado: a Rota do Vale do Emboque. O vale está situado no município de Conceição do Castelo, região serrana do estado. A iniciativa da matéria é do deputado Coronel Alexandre Quintino (PSL).

De acordo com o Projeto de Lei (PL) 306/2021, o local é considerado de interesse cultural de relevância e apropriado para o turismo de aventura. O vale é caminho do Rio Monfort e na localidade está a comunidade Monfort Frio, habitada por descendentes de escravos, que ali se instalaram, fugidos das fazendas.

Além de ser um local histórico e belo, Quintino ressalta que o vale “abriga uma quantidade de belezas naturais e históricas ainda desconhecidas. É um dos mais belos pontos do turismo de aventura no município de Conceição do Castelo e é considerado uma das paisagens mais lindas do Espírito Santo”.

O projeto foi lido na sessão ordinária do último dia 30 de junho e segue para as comissões de Justiça, Turismo e Finanças.