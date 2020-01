Conceição da Barra: “um verão para toda família”

Sabe aquele lugar em que você chega e tem atração para toda família? Assim é o verão em Conceição da Barra, no litoral Norte do Espírito Santo. A Prefeitura e os comerciantes locais prepararam uma programação para todas as idades.

Na Praça do Cais (foto acima) tem música ao vivo nos bares e restaurantes, espaço recreativo para as crianças no parque da praça com pupa pula, cama elástica, escorregadores entre outros.

Na Praça da Prefeitura, diversas atrações musicais, aeróbica, aula de dança e zumba. Ainda tem uma gostosa feira gastronômica com diversos quitutes da culinária local, bares, restaurantes, sorveterias e uma praça ampla e moderna para as crianças brincarem com muita segurança, videomonitoramento e internet grátis.

Praça da Folia

E não para por aí! Na Praça da Folia, que fica localizada na orla marítima, no Centro da cidade, a animação fica por conta do trio elétrico com bandas e atrações de renome local e nacional, agradando a todos os públicos com muita segurança e organização.

A Prefeitura também já está preparando uma super programação para o Carnaval 2020.

E convida você e sua família à conhecerem a inesquecível Conceição da Barra.

(*Vale do Itaúnas)