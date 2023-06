Conceição da Barra sedia edição da maior moqueca capixaba do mundo

No final de semana do dia 1º julho acontece a Festa do Pescador, em homenagem a São Pedro no município de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Durante o evento, a comunidade prepara a 5ª edição da Maior Moqueca Capixaba do Mundo.

De acordo com Roberto Malacarne, Chef de Cozinha e Secretário de Turismo da cidade, o prato gigante terá cerca de uma tonelada. Os preparativos já começam às 8h e a previsão é de que a moqueca seja servida entre 11h30 e 12h do sábado.

Neste ano, serão cerca de 40 voluntários participando do preparo do prato que é símbolo da gastronomia capixaba. Toda renda arrecadada com o evento será revertida para uma entidade social.

A moqueca será preparada com 500kg de cação, comprados de pescadores locais. A previsão é de que sejam servidos cerca de 2.000 mil pratos, com arroz e pirão.