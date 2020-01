Conceição da Barra: Mulher agride o marido, que a perdoa

Três homicídios e quatro tentativas foram registrados na tarde deste domingo (12) em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os casos ocorreram em um intervalo de cinco horas.

Em Pontal do Ipiranga, no interior do município, foi registrado um homicídio. De acordo com a PM, um homem entrou em contato com os militares informando que um jovem estava caído às margens de uma estrada, quando chegaram ao local os policiais verificaram que Alexandre Bonaparte, de 24 anos, estava morto. A perícia constatou que o jovem foi alvejado por sete disparos de arma de fogo.

Também durante o domingo foi registrado um duplo homicídio na Zona Rural de Linhares. O crime aconteceu em um acampamento que fica em Palhal. Ailton das Neves Rodrigues, de 62 anos, e o genro dele, Jaderson Vieira Siqueira, de 33 anos, foram mortos a tiros. Ailton chegou a ser socorrido, encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Polícia Civil o alvo dos disparos seria Jaderson, que é natural do município da Serra.

Outras quatro tentativas de homicídio foram registradas, o primeiro crime aconteceu no início da tarde, no Bairro Juparanã. De acordo com a PM, um homem de 28 anos foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, um no braço direito e outro nas costas. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, ele contou à polícia quem seria o autor dos tiros, que fugiu.

Outra tentativa de homicídio foi registrada por volta das 16 horas no Bairro São José. Um homem foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo, um deles atingiu a coxa esquerda da vítima que foi encaminhada para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. Segundo relato da vítima aos militares, o suspeito chegou em uma motocicleta vermelha e efetuou quatro disparos em sua direção, depois fugiu em direção ao bairro Linhares V.

Também no interior do município, em Guaxe, um homem que estava de motocicleta disse aos militares que dois suspeitos saíram de dentro de uma plantação de cacau e efetuaram disparos contra ele, a vítima conseguir fugir, mas foi atingida pelos tiros. De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta que a vítima estava pilotando apresentava restrição de furto, e assim que for liberada pelo serviço médico será conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil informou que todos os casos estão sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido, e não há indícios de que os crimes estejam relacionados.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.