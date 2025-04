Conceição da Barra confirma presença na Feira dos Municípios

Serão mostrados passeios pelo Rio Cricaré, trilhas de Itaúnas, as dunas, Parque Flona e mais

A Prefeitura de Conceição da Barra confirma a participação na Feira dos Municípios 2025. Segundo o prefeito Erivan Tavares, entre os atrativos que o município apresentará estão suas belezas naturais, com destaque para suas praias paradisíacas de águas mornas, além da gastronomia e seu rico patrimônio cultural e histórico. A Feira dos Municípios é um evento dedicado ao desenvolvimento municipal para divulgar as potencialidades das cidades capixabas, a ser realizado de 3 a 6 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

“Estamos a 257 quilômetros de Vitória, com acesso fácil e infraestrutura turística de qualidade, oferecendo belíssimas praias, rica diversidade histórica e cultural, eventos animados, além de sermos reconhecidos internacionalmente, com a Vila de Itaúnas. Nós concentramos praticamente todos os atrativos demandados pelos turistas e eles serão mostrados na Feira dos Municípios”, afirma o prefeito Erivan.

Conforme adianta, no estande do município serão apresentados passeios pelo Rio Cricaré, trilhas de Itaúnas, as dunas locais e o Parque Flona, além das experiências gastronômicas com destaque para o beiju e a moqueca. “Com essa participação, a Prefeitura de Conceição da Barra busca impulsionar o desenvolvimento do município, evidenciando suas potencialidades em belezas naturais, gastronomia e cultura”, reforça.

A Feira dos Municípios é realizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo em parceria com diversas instituições, incluindo as secretarias de Estado do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).