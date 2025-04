Comunidades quilombolas de São Mateus (ES) recebem Caravana Interministerial

Líderes e membros do território de Sapê do Norte se reuniram com os representantes do Governo Federal para tratar sobre o Novo Acordo do Rio Doce

“Renda perdida, água contaminada, animais morrendo…eu mesmo perdi umas dez cabeças de animal bovino. E, às vezes, as vacas abortam.” O desabafo de Pedro Leite Costa, quilombola da comunidade de Degredo, em São Mateus, município do Espírito Santo, foi feito durante a visita da Caravana Interministerial do Novo Acordo do Rio Doce, na semana passada.

Nascido e criado na comunidade, Pedro é mestre Notório Saber da Assessoria Técnica da Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo, trabalha com apicultura e é pescador. Desde a tragédia de Mariana (MG), em 2015, ele é impedido de exercer a pesca por causa da contaminação da água na região.

A realidade de Pedro representa as dificuldades enfrentadas pelas comunidades quilombolas atingidas pelo desastre. Ele ressaltou a importância da visita da Caravana à comunidade. “Acho que é um começo da nossa solução. Porque é dolorido, só quem está no meio desses danos sabe a dor que está passando.”

A Caravana Interministerial do Novo Acordo do Rio Doce percorreu os municípios afetados pelo desastre de Mariana. As equipes do Governo Federal passaram uma semana dialogando com as comunidades atingidas. Na quinta-feira, 27 de março, a reunião foi com lideranças da comunidade quilombola de Degredo e representantes das comunidades quilombolas do território de Sapê do Norte, em São Mateus (ES).

CARAVANA INTERMINISTERIAL — Com a presença de representantes de diversos ministérios, os encontros tiveram como principal objetivo ouvir as demandas da população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, e explicar como se dará a execução do acordo, que destina R$132 bilhões em dinheiro novo para ações de reparação e compensação ao longo de 20 anos.

Além de detalhar os termos do novo pacto, os membros da Caravana ouviram, de forma detalhada, as dúvidas e necessidades da população atingida. A intenção do Governo é garantir que as vozes dos atingidos orientem as próximas fases da implementação do acordo.

ACOLHIMENTO — De acordo com Isabela Cruz, diretora da Secretaria de Territórios Tradicionais, Sistemas Produtivos Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o objetivo da Caravana foi tirar dúvidas das comunidades e acolher as demandas e as necessidades, a fim de executar políticas públicas que estão dentro do acordo.

“Foi um movimento interessante poder ir aos territórios, conhecer a realidade das comunidades, visualizar de perto os desafios que essas pessoas enfrentam e trazer um pouco mais de informação para tirar dúvidas e afastar informações falsas que são disseminadas no território”, explicou.

MESTRES DE CULTURA — No último dia da Caravana, sexta-feira (28), os integrantes se reuniram com os mestres de cultura e notório saber da comunidade Macuco. No mesmo dia, a plenária realizada na comunidade quilombola de Nova Vista reuniu cerca de 5,5 mil pessoas de diferentes comunidades quilombolas do território de Sapê do Norte, que conheceram detalhes do Novo Acordo, especialmente sobre os pontos que impactam os Quilombos.

Para Karen Emanuella Bezerra, analista de políticas sociais na Secretaria-Geral da Presidência da República, o diálogo e a presença da Caravana nas comunidades é uma oportunidade de trocas e aproximação com o público atingido. “Quero salientar que, desde que o acordo foi homologado, várias equipes e vários ministérios também estiveram nos territórios. Esse contato permanente com as comunidades, os vínculos que são criados a partir disso e a confiança fazem toda a diferença para o trabalho que desenvolvemos”, ressaltou.