‘Comunicação Digital para Empreendedores’ é o tema da semana do Hora do Empreendedor

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), órgão integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) fecharam uma parceria inédita para levar aos municípios capixabas o 1º curso na modalidade EaD (Ensino a Distância) voltado para os riscos geológicos a que estão suscetíveis.

Neste curso, os municípios já foram previamente classificados em grupos com riscos geológicos equivalentes de acordo com o mapeamento já realizado no Estado pelo CPRM. Será uma capacitação personalizada para as características do município, desta forma, será mais fácil a assimilação do conteúdo pelos participantes. O curso foi organizado pelo CPRM em módulos, com duração média de 02 horas/aula por módulo. Para ter acesso à programação do curso, basta clicar aqui.

A oferta de eventos e capacitações na modalidade EaD está se consolidando em meio ao cenário atual de pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19). Por isso, o CPRM e CEPDEC não poderiam ficar alheios às constantes necessidades dos municípios quanto a capacitação, frente à responsabilidade de mitigar os riscos em seu território.

O Curso Básico de Percepção e Mapeamento de Áreas de Risco Geológico foi planejado considerando o cenário recorrente de desastres causados por eventos adversos de natureza geológica, em que fica clara a necessidade e importância das atividades de capacitação contínua dos profissionais atuantes em ações de planejamento urbano e Defesa Civil. O curso tem como objetivo, transmitir conceitos, critérios e aspectos metodológicos relacionados ao reconhecimento, caracterização e delimitação de áreas de risco geológicos, com vistas a aprimorar o desempenho dos profissionais que desenvolvem atividades de planejamento urbano e prevenção de desastres. O público-alvo são profissionais com atuação em atividades de planejamento urbano, Defesa Civil e prevenção de desastres relacionados a eventos adversos de natureza geológica.

Clique aqui e confira em qual turma seu município está enquadrado e faça já sua inscrição. As inscrições estarão abertas no período de 05 a 21 de agosto de 2020, e o link para participação no evento será enviado ao participante por e-mail em até 48h antes do início do curso.

E-mail: [email protected]

Facebook: @defesacivilES

Instagram: @defesacivilestadual.es

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]