Complexo Esportivo Hugo Viola é entregue à população de Cariacica com investimento do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, inauguraram, nesta sexta-feira (18), as obras de urbanização e paisagismo da Praça Hugo Viola, localizada no bairro Jardim América. O novo espaço público já está à disposição da comunidade.

Com investimento de R$ 9,4 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a obra transformou completamente o espaço, que agora passa a contar com quadra poliesportiva, campo society, playground, academia popular, skate park, quiosques, vestiários e guarita, além de diversos equipamentos urbanos que garantem conforto, acessibilidade e segurança para os moradores.



“Por muitos anos o valão que tinha nessa região era assunto em matérias nos jornais. Era uma vergonha para nosso Estado. Quando concorri ao Governo em 2018, vim aqui e a população me pediu para resolver a situação e foi o que fizemos em parceria com a Prefeitura. Hoje temos a nova Avenida América com macrodrenagem e agora inauguramos o Complexo Esportivo Hugo Viana para completar a transformação do bairro. Sempre que você realiza um trabalho decente, sério e comprometido, ele muda a vida das pessoas”, afirmou o governador Casagrande.



Para o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, a entrega da praça representa mais do que uma obra de urbanização: “A Praça Hugo Viola é um símbolo da transformação urbana que acreditamos. É um espaço onde a população vai conviver, praticar esportes, se reunir com segurança e dignidade. Isso é desenvolvimento humano, é cuidado com o cidadão. O Governo do Estado está investindo em obras que tocam a vida das pessoas, e Cariacica merece esse novo espaço de lazer e qualidade de vida”, afirmou o secretário.



Foram executados serviços como pavimentação, drenagem, instalação de postes metálicos e luminárias decorativas, plantio de árvores e paisagismo com grama amendoim, além da construção de pergolado de madeira, bicicletário, bancos de concreto e sinalização horizontal. O projeto foi pensado para atender pessoas de todas as idades, promovendo bem-estar, convivência e valorização do espaço público.

O novo equipamento público beneficiará diretamente cerca de dez mil moradores, sendo um novo ponto de encontro, lazer e atividades físicas em um dos bairros mais populosos de Cariacica.

