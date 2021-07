Competições estaduais de corrida de rua e futebol de 7 terá representantes de São Mateus

Enquanto a Covid 19 não permite que a Prefeitura de São Mateus dê a partida nas competições de seu próprio calendário, que está pronto e apenas aguardando o sinal verde da Secretaria de Saúde, o Município não deixa a peteca cair: segue apoiando equipes e atletas que levam a bandeira de São Mateus a diversas regiões do Estado e do País.

Os destaques para os próximos dias ficam por conta do Harpia FC e da competidora Jaqueline Santos, a “Jack Corredora” – que têm o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. O Harpia está com participação confirmada no Campeonato Estadual de FF7, que será realizado em Colatina, nos dias 21 e 22 de agosto, promovido pela Federação de Futebol 7 do Espírito Santo e é seletivo para o Campeonato Brasileiro de FF7.

SÃO MATEUS NO PÓDIO

Na modalidade Corrida de Rua, a estrela da casa é Jack Corredora, que correrá os 10 km da Corrida dos Reis Magos, que acontece no próximo domingo (18), em Serra – ES. Especialista na modalidade, a atleta já ganhou, ao longo de sua carreira de pouco mais de oito anos, 44 medalhas, 10 troféus, participou de sete maratonas e uma supermaratona. Conquistou três pódios em corridas oficiais no ano de 2019, e um pódio em 2020.

APOIANDO QUEM MAIS PRECISA

“A Prefeitura vem apoiando, com material, estrutura, som ou outras formas diversas de apoio, várias atletas e competições que encontram menos restrições. Também estamos constantemente orientando equipes e atletas em relação a editais ou fazendo a ponte com outras fontes de financiamento que permitam sua participação” – destacou o secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Jasson Barcelos