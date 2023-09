Competição de natação inicia os eventos de 51 anos da APM/ES

A Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES), deu início aos eventos em comemoração aos seus 51 anos, com a competição de natação, realizada neste sábado (16), no Sesi em Vila Capixaba, no município de Cariacica.

A natação é uma das modalidades dos Jogos da Camaradagem, atividade que faz parte dos eventos em comemoração ao aniversário da APM/ES.

Participaram da competição quatro equipes formadas por alunos Oficiais do 2º e 3º ano e alunos do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), que realizaram competições de nado livre, costas e revezamento 4x25m.

Além da natação, serão disputadas outras modalidades esportivas nos Jogos da Camaradagem, como vôlei, futebol society e pista de aplicação militar.

Os eventos são filantrópicos, sendo solicitada a doação de alimentos (pó de café, macarrão ou leite) até o dia 24 de setembro na APM/ES. Os donativos serão entregues no abrigo de idosos Avedalma, em Cariacica.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES