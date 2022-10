Compartilhamento de veículo é opção prática, barata e sustentável

Divulgação – UseCar Por meio do app, o cliente pode agendar sua viagem, abrir e fechar o veículo com opções de assinaturas avulsas o por pacotes.

A Semana da Mobilidade traz à tona a necessidade de um comportamento diferenciado em relação ao carro cujo período faz referência ao Dia Mundial Sem Carro, comemorado no dia 22 de setembro.

A data que tem como objetivo reduzir as emissões de poluentes nas vias e também chama atenção da sociedade para a democratização do espaço público e para a sustentabilidade ambiental.

Para dar impulso nessa conscientização, uma alternativa que já é tendência fora do país e vem ganhando espaço no Brasil é o compartilhamento de carros, conhecido por carsharing.

No mundo, mais de 5 milhões de pessoas compartilham veículos. De acordo com o estudo Shared Mobility, da Universidade da Califórnia, um carro compartilhado chega a tirar das ruas cerca de 13 carros.

Em Minas Gerais, por exemplo, a locadora UseCar, atua com estações fixas de carros compartilhados em condomínios residenciais: o morador retira o carro onde mora e devolve para o mesmo local.

Por meio de um aplicativo, o usuário pode agendar sua viagem, abrir e fechar o veículo com opções de assinaturas avulsas o por pacotes. Um exemplo é o Hyundai HB20 na versão Sense 1.0 Flex 12V mecânico cuja mensalidade sai por iniciais R$ 1.233.

O mesmo sistema oferecido pela Turbi vem atraindo cada vez mais adepctos graças a versatilidade de poder escolher no momento do aluguel do carro, planos diferenciados por algumas horas, dias ou quanto tempo precisar, tudo direto pelo app, sem burocracias.

Um Chevrolet Onix 1.4 , por exemplo, tem planos mensais a partir de R$ 2.399 (R$ 80 a diária) podendo recebê-lo em qualquer local da Grande São Paulo, em dias úteis e horário comercial, optando por ter o combustível incluso ou abastecê-lo por conta própria.





Fonte: IG CARROS