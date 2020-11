Guilherme Dotto Companhia mexicana pinta aeronave nas cores do Mercado Livre

Flagrado no aeroporto de Saltillo, ou também conhecido como Aeroporto Internacional Plan de Guadalupe (SLW), o McDonnell Douglas DC-9-30 de matrícula XA-UOG de aproximadamente 52 anos de idade.

Voado pela Aeronaves TSM, companhia charter mexicana, o bimotor cargueiro recebeu as cores do Mercado Livre ou como falado na língua espanhola, Mercado Libre, onde operará voos em parceria com a empresa de e-commerce criada na Argentina.

O Mercado Livre, uma das maiores empresas de e-commerce do mundo vem ampliando suas operações aéreas, sendo gerenciada pela MeliAir. O Brasil e o México são as mais importantes filiais, e por isso, foram os escolhidos para uma expansão logística.

No Brasil, o Mercado Livre tinha como principal forma de entregas os Correios, uma empresa estatal. Devido a má qualidade prestada pela empresa, de conhecimento geral da população, foi pensado em uma distribuição logística própria, rápida e eficiente. Fazendo assim, diminuindo a relevância da estatal na distribuição dos produtos comercializados pela plataforma.

Com informações obtidas exclusivamente pelo Aerocast , a Meli Air contará com quatro companhias no Brasil: a Sideral, Total Cargo, LATAM Cargo (ABSA) e a Azul Cargo.

