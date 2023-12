Foto: Reprodução Como usar roupas de crochê durante o verão: 5 dicas e referências para se inspirar

Para os dias de calor e de praia , as peças em crochê são uma excelente pedida, não é mesmo? Mas você sabia que há como você incorporar essas roupas no seu estilo de várias formas e fugir do óbvio? Vamos compartilhar dicas de como você pode usar crochê e montar looks incríveis .

Leia também: 17 looks de trabalho para o calor

Frescas e cheias de personalidade, as peças de crochê são algumas das mais procuradas para os dias de verão, mas essas roupas tem um potencial e tanto para montar visuais fashionistas e se consagraram como uma verdadeira trend . Quer saber como aderir a essa moda? Então fica com a gente.

5 dicas e referências para usar crochê nos looks e arrasar

Selecionamos algumas dicas valiosas que podem ajudar você a usar crochê e arrasar no visual!

5. Conjuntos de crochê

Os conjuntos estão entre as opções favoritas daquelas pessoas que não curtem gastar muito tempo pensando em combinações de peças, de modo que o visual já vem completo! Um dos pontos positivos desse tipo de look é a grande variedade de opções, como saias e tops, ou calças e camisetas, shorts e coletes, são muitas as possibilidades.

4. Mescla de estilos

Uma forma de dar um toque mais moderno ao crochê é fazer um mix de peças desse estilo com roupas feitas de outros materiais! Quer dar um toque mais urbano para o seu look? Que tal combinar no crochê com uma calça cargo ou uma calça de alfaiataria? Isso pode tirar um pouco do visual praia e ajudar a trazer ainda mais personalidade para o seu look.

3. Mix de texturas

Se você procura esbanjar um look impactante, mesclar o crochê com peças que possuam outros tipos de textura é uma ótima pedida! Por exemplo, mesclar um colete de crochê com uma saia de franjas pode resultar em um look maximalista e que certamente vai atrair os olhares.

2. Busque peças com cortes diferentes

Se quando você pensa em peças de crochê, você pensa em vestidos de praia e camisetas de alcinha, é hora de mudar esse conceito! É possível encontrar outros tipos de peça nesse material, por exemplo, os coletes e as camisetas-colete, que podem proporcionar um caimento incrível.

1. Os acessórios também podem ser boa pedida

Combinar as peças em crochê com acessórios que possuam o mesmo material é uma saída para fazer visuais incríveis e cheios de estilo! Esse tipo de look viralizou nas redes e é uma aposta e tanto para o verão. Experimente combinar toucas ou bolsas de crochê com o seu look e esbanje um visual incrível!

Gostou desse conteúdo? Confira também: 5 maiores tendências de beleza da temporada de verão 2024

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher