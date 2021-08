Como usar filtros do Snapchat em videochamadas do Zoom e Google Meet

Unsplash Filtros do Snapchat podem ser usados em videochamadas

Apesar do Snapchat não ter a mesma popularidade de antes (ao menos no Brasil), seus filtros continuam em alta na internet e divertem muitas pessoas. Curiosamente, esses filtros também podem ser usados em plataformas de videochamadas, como Zoom e Google Meet. Abaixo, vou te mostrar como fazer isso em poucos minutos.

Como baixar o Snap Camera

Os filtros só podem ser usados nas versões para PC do Zoom e Google Meet, já que é preciso instalar um programa chamado “Snap Camera” — ele roda perfeitamente tanto no Windows quanto no Mac. Veja abaixo como baixá-lo:

Abra o navegador e acesse snapcamera.snapchat.com; Clique no botão “Download”; Leia os requisitos, aceite os termos e depois clique em “Não sou um robô”; Selecione a opção “Download for Mac” ou “Download for PC” conforme o sistema operacional do seu computador; Após o download, clique no arquivo executável e siga as instruções para instalar o programa.

Como usar filtros do Snapchat no Zoom

O processo para usar filtros do Snapchat no Zoom Meetings é bem simples e rápido. Siga as instruções abaixo e saiba como habilitá-los em uma reunião:

Tempo necessário: 5 minutos.

Abra o Snap Camera: Se você manteve as opções padrões na hora da instalação, haverá um ícone na área de trabalho; Escolha o filtro que deseja usar: O programa mostrará os filtros mais famosos e algumas categorias — você também pode usar a barra de busca para encontrar um efeito específico; Abra o Zoom e inicie (ou entre) em uma reunião: Clicando em “Nova reunião” na interface principal do software, você cria sua própria videochamada, caso queira apenas testar o filtro; Selecione o Snap Camera nas configurações: Clique na “setinha” para cima no ícone de câmera e escolha a opção “Snap Camera”. Como usar filtros do Snapchat no Google Meet

Abra o navegador e acesse meet.google.com; Clique em “Nova reunião” e depois em “Iniciar uma reunião instantânea” — você também pode usar o filtro normalmente na videochamada de outra pessoa; Clique nos três pontinhos na parte inferior e depois em “Configurações”; No menu lateral, clique na aba “Vídeo”; Na seção “Câmera”, clique no menu suspenso e escolha “Snap Camera” — o filtro habilitado no programa aparecerá automaticamente.

Pronto, agora você já sabe como usar filtros do Snapchat no Zoom e Google Meet.