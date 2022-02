Divulgação Herman Miller Como usar candy colors na decoração

As candy colors são capazes de transformar ambientes com leveza e delicadeza. Por isso se engana quem pensa que elas estão perdendo seu protagonismo. Os tons pastel, como também são conhecidas, possuem alta luminosidade e baixa saturação. Isso permite que elas façam ótimas combinações entre si e também sejam aliadas perfeitas para trazer calma, tranquilidade e feminilidade, até em ambientes com tons mais escuros ou neutros.

Os tons candy são extremamente versáteis e podem ser aplicados em diversos espaços da casa, desde grandes paredes até objetos pontuais. Confira abaixo algumas dicas para incluir as cores pastéis na decoração de forma elegante e equilibrada.

Concentre a cor em um móvel

Para manter a sobriedade da decoração e adicionar um toque de cor, uma ótima solução é definir apenas um móvel no ambiente que vai receber o tom pastel. O efeito é de grande luminosidade e delicadeza, sem ser exagerado.

Divulgação Líder Interiores Como usar candy colors na decoração

Abuse nos acessórios

Para quem prefere pequenas intervenções de cores, uma ótima ideia é investir em itens decorativos e acessórios coloridos. Quando expostos, eles são capazes de trazer muita personalidade ao ambiente.

Divulgação Herman Miller Como usar candy colors na decoração

Aposte em contraste com tons mais fortes

Essa combinação faz as cores saltarem aos olhos, e um mix & match com ótimos resultados pode ser feito entre as candy colors e os tons terrosos. O vermelho, marrom e o caramelo são capazes de realçar os tons menos saturados, trazendo sobriedade e equilíbrio.

Divulgação Herman Miller Como usar candy colors na decoração

Misture diferentes materiais

Para não correr o risco do ambiente ficar pasteurizado, a dica é investir no mix de texturas. Laca, tecidos felpudos, fibra e até superfícies metalizadas podem ser misturados para deixar seu espaço mais aconchegante e esteticamente elegante.

Divulgação Líder Interiores Como usar candy colors na decoração

Faça combinações com madeira

A madeira torna os ambientes mais acolhedores, humanos e naturais. Em união com os tons pastéis, é possível trazer equilíbrio e muita personalidade para o espaço. O tom de madeira carvalho possui total consonância com tons pastéis mais azulados ou rosados.

Divulgação Herman Miller Como usar candy colors na decoração