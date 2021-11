Como usar candy colors de forma elegante e descolada? Veja as dicas de stylist

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash Candy colors são as cores tendências para o verão 2022





Resumo Candy colors estão de volta como tendência para o verão

Peças, acessórios, calçados e unhas coloridas em tom pastel conferem leveza ao look

Especialista ensina como ir do casual ao elegante com as candy colors, e até a não ficar com cara de menininha

Quem adora acompanhar as tendências, já sabe que as candy colors estão em alta nesta estação. Conhecidas por garantirem looks leves e fashionistas, as colorações em tons pastel de rosa, azul, amarelo, verde e marrom são uma ótima aposta para ousar de forma divertida nas produções. Porém, muitas mulheres possuem dificuldade para combinar essas tonalidades ou desejam que o look não fique muito romântico ou “menininha”.

“A tendência retornou e teve uma força maior na temporada de 2019, a aposta candy colors traz mais leveza aos looks, contrapondo as cores mais densas do outono/inverno. A tendência garante um olhar mais leve ao verão, traduzindo nas suas cores, um look que pode ir do casual ao formal, dependendo de como a mulher quer se vestir no dia a dia”, comenta Karen Furtado, stylist parceira da Piccadilly.

Para ajudar a compôr looks, a especialista explica como fazer o melhor uso das candy colors. Eles são uma ótima aposta para quem tem receios de usar cor e que com certeza vai garantir looks interessantes e leves, como o verão deve ser.

Qual cor combina com tonalidades Candy Color? Exemplo, um look todo preto com calçado candy color?

As cores com tonalidades Candy Colors, são cores mais leves, “doces” e que ficam melhores associadas a outras cores, para usar um calçado candy color, por exemplo em uma tonalidade menta, que estará super em alta na temporada em um look neutro, indico apostar em acessórios coloridos e que garantam leveza ao look, como o verão pede.

É possível usar um calçado Candy Color em looks mais sérios e formais? Qual seria o modelo ideal?

Sim, é super possível usar um calçado candy color em um look de trabalho por exemplo, uma ótima forma de inserir cor sem perder a formalidade, seria apostar nas mules e sapatilhas. Aqui a camisa branca de alfaiataria pode ser uma grande aliada a formalidade e destacar os calçados como ponto de cor.

E um look monocromático todo em candy color?

Para garantir em um look monocromático usando as tonalidades candy colors, aposte em macacões e em vestidos fluidos, acompanhados de uma rasteirinha na mesma tonalidade, sem dúvida é um look que vai poder te acompanhar do trabalho aos compromissos de fim de ano.

Como ficar elegante usando tons pastel?

Para garantir o estilo elegante, necessário muitas vezes em alguns ambientes formais, indico pensar em blocos de cores e em tecidos com um corte mais reto e com estrutura, como os conjuntos de alfaiataria, cores como o rosa candy e o azul ficam incríveis nos calçados e garantem a elegância que você pode precisar no seu dia a dia.

Como quebrar o visual de menininha no look candy color?

Peças de alfaiataria, linho e modelagens amplas e retas vão garantir um visual mais clássico e menos romântico, que já é uma característica dos tons candy colors, evitar modelagens leves e com renda também pode ser uma opção. Para os pés, use e abuse de calçados na tonalidade candy, mas com mais estruturas, como as rasteirinhas fluffy como a rasteirinha Renata da Piccadilly.

Para quem tem medo de apostar nesta tendência, qual tipo de calçado nesta cor é ideal para apostar?

Aposte no calçado candy azul, ele vai combinar tanto com peças mais coloridas, como com o nosso jeans e T-shirt do dia a dia.

Dá para usar um look Candy Color em uma produção para um evento noturno? E para um look mais chique ou glamuroso?

As candy colors são tonalidades que serão muito usadas no verão, para os eventos de fim de tarde. Com peças mais estruturadas, elas podem garantir um look interessante e elegante, aliado inclusive a vestidos longos e fluidos.

Para eventos noturnos, tenha o cuidado de associar os tons candy colors a tecidos com mais estrutura, como uma pantacourt e tops em cropped de alfaiataria. O monocromático nesses casos é o mais indicado, pois garante um look super elegante.

Dê dicas de modelos de calçados ideais para começar a usar com essa tonalidade.

Aposte nos calçados confortáveis e que você já tenha algumas peças em sua casa que combinem com eles. Se você tem um estilo mais elegante, aposte em tonalidades como o menta e o azul, se você tem um estilo mais despojado, aposte no rosa, laranja e no lilás.