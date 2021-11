Redação João Bidu Como trollar cada signo!

Época de fim de ano é perfeita para descontrair e pregar peças divertidas em pessoas queridas, não é mesmo? Nada melhor do que aproveitar o Sol em Sagitário com clima de diversão e leveza para trollar um amigo, familiar ou parceiro(a) para ver como eles irão reagir às provocações.

Mas, antes de qualquer coisa, veja se a brincadeira não irá deixar mágoas , só faça com alguém que você tenha intimidade e sabe que a pessoa irá levar na esportiva, ok? Confira a seguir como trollar cada signo!

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

Áries

Ao lado desse signo, comece a falar sem parar. Nunca demonstre ter certeza das coisas e, se ele oferecer ajuda, diga que prefere fazer do seu jeito. Áries não tem paciência e por isso perde a linha com pessoas indecisas, sabendo disso, que tal ir em uma loja e fingir que está com dúvida em algo só para testar a pessoa ariana?

Touro

Peça algo emprestado e demore para devolver. Use algo de que o taurino gosta sem pedir permissão, como um perfume ou uma peça de roupa. Esse signo é bastante ciumento com seus pertences, a melhor maneira de trollar ele é fingindo que estragou algo dele, de preferência um livro. Se divirta com a reação!

Gêmeos

Mostre que é sensível, transforme todos os acontecimentos em um drama e acorde-o no meio da noite para contar alguma coisa bem triste. Esse signo sempre tenta trazer racionalidade para as situações e dramas excessivos e insistências em assuntos que já tem uma solução tira Gêmeos do sério. Seja mega dramático e performático que eles vão adorar (só que não)!.

Câncer

Diga que o pior programa que existe é ficar em casa com a família e não demonstre qualquer simpatia quando esse signo vier lhe contar algo. Fingir que não está escutando ou reclamar de qualquer forma de afeto vindo da pessoa de Câncer é certeiro para tirar esse signo do sério.

Leão

Se o encontrar em um lugar movimentado, tente ignorá-lo e, ao perceber que ele mudou o visual, evite fazer qualquer comentário ou elogio. Esse signo gosta de ser notado, fingir que não está escutando-o ou fingir desinteresse é a gota d”água para eles!

Virgem

Mexa nas coisas dele, troque tudo de lugar e diga que colocou ordem na bagunça. Se ele achar ruim, e é claro que irá achar, comece a chorar. Virgem não tem paciência para drama e não suporta que mexam em suas coisas, você irá precisar de muita coragem para mexer com esse signo, hein!

Libra

Em uma roda de amigos, dê atenção a todos, menos a ele. Se ele for conversar com você, mostre que está irritada(o) até que ele se sinta culpado. É natural deste signo querer se enturmar e agradar quem gosta, deixando-o super tristinho. Separe um docinho para dar à pessoa libriana após a brincadeira.

Leia Também

Escorpião

Finja que está cochichando, olhe para ele e dê risada. Diga que descobriu um segredo e faça aquele mistério, sem dizer o que é. Escorpião é extremamente desconfiado e não vai ficar quieto até descobrir o que está acontecendo. Veja o lado investigativo desse signo aparecer.

Sagitário

Se ele estiver animado contando algo, pergunte o porquê da empolgação. Entregue uma lista com as tarefas que ele deve cumprir durante o dia. Esse signo não suporta cobranças e corta-climas, então, para ter sucesso na trollagem, interrompa-o em um momento descontraído e depois pergunte de uma tarefa que ele ainda não fez.

Capricórnio

Faça uma cena de ciúme na frente dos amigos dele e, se combinarem um horário, chegue depois e não dê justificativas sobre o atraso. Falta de consideração e escândalo deixa Capricórnio 100% pistola da vida.

Aquário

Chame-o por um apelido carinhoso perto dos amigos e, quando ele quiser debater algo da atualidade, diga que prefere falar sobre o amor. Para aumentar o bônus, seja mega dramático e cobre demonstrações exageradas de afeto, Aquário irá travar por um tempo até conseguir reagir.

Peixes

Não perca a chance de tirar sarro dele quando o pisciano se emocionar por algo. Além disso, diga que almas gêmeas, de fato, não existem. Bastante sentimentais, a pessoa de Peixes ama qualquer forma de carinho e consideração, então finja que fez algo especial para várias pessoas, mas que o pisciano não faz parte disso. Ele irá ficar sentido!

Curso de Astrologia

Curtiu conhecer um pouco mais sobre o signo de Sagitário? Se quer saber mais sobre os astros e como eles influenciam na nossa vida, conheça o novo Curso Básico de Astrologia do João Bidu . Nele, o astrólogo mais amado do país vai ensinar tudo sobre os signos e você pode descobrir revelações sobre o seu jeito de ser

LEIA TAMBÉM