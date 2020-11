Reprodução: Alto Astral Como tirar uma boa selfie: truques para conseguir a foto perfeita

Cada vez mais pessoas estão se dedicando aos seus perfis nas redes sociais, transformando-os em uma forma de trabalho e fonte de renda. Por isso, na era dos influenciadores, aprender como tirar uma boa selfie é essencial – principalmente se você quiser investir na criação de conteúdo ou no marketing pessoal.

Dizem por aí que “uma imagem vale mais que mil palavras” e, no mundo da internet, esse ditado nunca foi tão verdadeiro… É por meio dela que seu público conhece melhor você ou a sua marca. Pensando nisso, o fotógrafo profissional Glauber Bassi separou oito dicas de ouro para você arrasar na hora de tirar suas selfies . Confira!

Como tirar a selfie perfeita em 8 passos

Limpe a lente da câmera

Como estamos o tempo todo com o celular na mão, muitas vezes nossas digitais ficam na câmera, resultando em uma imagem desfocada e embaçada. Antes de tirar qualquer foto , seja na câmera frontal ou traseira, é importante limpar a lente para garantir sua qualidade.

Encontre o ângulo ideal

O melhor de fotografar com o celular é que ele permite que você o movimente o quanto quiser! Sinta-se livre para experimentar diferentes ângulos e poses até descobrir quais mais te agradam na hora de tirar uma selfie .

Dê preferência para a luz natural

Apesar de hoje em dia existirem os mais modernos e tecnológicos equipamentos de iluminação, nada substitui a luz natural. Sempre prefira aproveitá-la, pois a garantia de boas fotos nesse ambiente é muito maior. Cortinas brancas também favorecem na hora de filtrar a luz e deixam a iluminação perfeita para a sua selfie .

Escolha bem o cenário

Quantas vezes tiramos alguma foto que gostamos e só depois percebemos que estava uma bagunça enorme no fundo? Para evitar o trabalho de ter que “apagá-lo” na edição, escolha bem onde vai tirar sua selfie e dê uma arrumadinha na bagunça antes!

Aproveite o ambiente ao seu redor

Explore novos ambientes e cantinhos. Sempre há diversos cenários e iluminações incríveis para as suas fotos em volta, basta saber como aproveitá-los. Às vezes, aquele lugar por onde você passa todos os dias pode render uma selfie incrível.

Tome cuidado com o flash

Ao tirar a famosa selfie no espelho, tome cuidado com o flash! Se ele estiver ligado, pode deixar algumas sombras na foto que não são muito favoráveis. O ideal é deixá-lo sempre desligado para que o reflexo não atrapalhe a fotografia.

Use flores e pets

Os acessórios nas fotos garantem mais curtidas e até engajamento. Seja criativa e inove na hora de tirar sua selfie . Utilize flores, tecidos e outros objetos para deixar a fotografia ainda mais bonita. Seus pets também são bem-vindos, afinal, quem resiste a um bichinho fofo?

Aproveite a TV como fundo ou ring light

Se você quer fundos diferentes para as suas fotos, experimente colocar imagens variadas na sua TV, pois isso cria um efeito incrível. Outra opção para quem deseja melhorar a iluminação é utilizar a televisão como ring light . Existem vários vídeos feitos exclusivamente para isso no Youtube, basta transmitir a imagem no aparelho. Arrase na criatividade!

Colaboração: Glauber Bassi, fotógrafo | Texto: Mariana Oliveira | Edição: Renata Rocha