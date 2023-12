Foto: Reprodução Como tirar fotos de viagem incríveis no seu celular

Em uma viagem, todo o esforço para captar os melhores momentos através das lentes de uma câmera pode produzir memórias para a vida toda! Afinal, fotos de viagens não servem apenas para serem compartilhadas nas redes sociais e mostradas aos seus amigos. São um registo de momentos especiais e únicos – enquanto você as tem, pode evocar as memórias desses momentos mágicos.

Hoje em dia, na era da tecnologia, é difícil encontrar alguém que não ande com um celular no bolso, recheado de recursos de câmera e aplicativos de edição que facilitam a vida. Porém, mesmo com tanta facilidade, tirar uma foto perfeita pode não ser uma tarefa tão fácil – e prestar atenção a certos detalhes faz toda a diferença.

Veja, então alguns truques que podem te ajudar a tirar fotos incríveis de viagem.

Conheça sua câmera

Hoje em dia, as câmeras dos celulares podem tirar fotos realmente espetaculares, além de serem muito práticas, porque o smartphone é algo que você sempre carrega consigo, na bolsa de viagem ou no bolso, inclusive usando os incríveis chips pré-pagos nas viagens internacionais.

Mas é importante que você saiba, pelo menos um pouco, como funciona essa câmera. Normalmente ela é muito fácil de usar, mas possui algumas configurações que você pode alterar para melhorar a qualidade das fotos.

Por exemplo, você pode alterar a resolução para a melhor disponível, para ampliar e imprimir suas imagens sem perder qualidade. Leia a parte do manual que fala sobre a câmera. Assim você poderá aproveitar ao máximo seus recursos e não correr o risco de voltar para casa com fotos ruins de um destino com cenários maravilhosos , só porque sua câmera foi configurada incorretamente.

Limpe a lente do celular

Essa dica é bem básica e óbvia, mas muitas pessoas esquecem de fazê-lo, seja por descuido ou por não verem a olho nu que a lente está suja, o que pode fazer com que a foto não saia com a qualidade desejada. Para isso, basta você usar sua própria camiseta ou qualquer tecido de algodão, no caso de não ter algo próprio para essa limpeza em mãos.

Tire várias fotos em sequência

Fotografar mais de uma vez permitirá registrar um momento em diferentes graus de luz e dimensões, o que é essencial para tirar as melhores fotos . Se a câmera do seu smartphone tiver função de disparo em sequência automática, use-a.

Evite o uso do zoom

O zoom digital reduz a qualidade das imagens, muitas vezes deixando-as com pixels aparentes. Então, se você quiser tirar uma foto de algo bem próximo e não perder nenhum detalhe, foque normalmente. Você pode então ampliar a imagem em um aplicativo de edição de fotos ou no computador, sem comprometer a qualidade da foto. Se o seu celular possui zoom óptico, recurso que usa as lentes da câmera para ampliar a imagem sem perda de qualidade, então você não precisa se preocupar com isso.

Iluminação não negligente

Quando há pouca luz, as imagens ficam mais granuladas. Se você quiser fotografar uma paisagem, um objeto específico ou tirar uma selfie, prefira fazê-lo durante o dia, ao ar livre. Se o smartphone tiver flash, certifique-se de usá-lo se estiver em um ambiente com pouca luz; mas lembre-se que o flash do celular não tem alcance de vários metros, portanto é necessária uma certa proximidade.

Aproveite a “hora mágica”

Para tirar fotos lindas e mais poéticas, sejam de pessoas ou de paisagens, nada como a chamada “hora mágica”. Este momento ocorre em dias ensolarados, uma hora após o nascer do sol e uma hora antes do pôr do sol. Nesta hora, devido ao ângulo dos raios solares, as cores ficam bem agradáveis, as sombras suavizam e tudo fica com um tom dourado, quase como um filtro natural.

Use a função de estabilização

Se você não deseja que suas fotos de viagem fiquem desfocadas, ative esta opção na barra de configurações da câmera do seu smartphone. Este recurso significa que a imagem só será capturada pela câmera quando estiver suficientemente estável.

Aprenda a editar suas fotos; pelo menos o básico

Às vezes, uma foto que parece muito “normal” pode se tornar uma foto incrível com apenas alguns ajustes de iluminação, contraste, sombras ou cores. Saber editar, pelo menos o básico, pode salvar aquela foto que você tanto gostou, mas acha que não dá para usar. A maioria dos smartphones possui editores de imagens básicos, mas você também pode baixar aplicativos, existem inúmeros.

Outras dicas importantes para tirar fotos durante a viagem:

Peça permissão antes de tirar foto de alguém que você não conhece.

Não tenha medo de se mover. Para tirar fotos de viagens, muitas vezes você terá que se agachar, estender a mão ou até mesmo deitar no chão. Para obter o ângulo perfeito, vale tudo. Só não vale acessar um local ou área perigosa por uma foto!

Existem vários modelos de smartphones, portanto, a qualidade dos resultados fotográficos pode variar dependendo da qualidade da câmera e do sistema operacional do seu celular (quanto mais atualizado, melhor).

Também é bom lembrar que não só as características técnicas da câmera fazem uma boa fotografia. Muitas vezes, é preciso ter sensibilidade para clicar a imagem no momento certo, do melhor ângulo e com a melhor luz.

Por fim, não se esqueça deste aspecto crucial: não se preocupe em tentar reunir todas as memórias das suas férias em fotos. Viva a viagem, interaja, experimente, observe, conheça e aproveite o seu destino!

Fonte: Mulher