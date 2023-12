Amanda Regina Como ter uma ceia de Ano Novo Saudável e Tradicional

As festas de final de ano celebram uma época de finalizações e renovação de esperanças. Nessas ocasiões, os alimentos costumam ser consumidos para a sorte, proteção e para o amor. Então, hoje você aprende uma ceia de ano novo saudável.

Isso significa que você pode preparar um menu tradicional, em conexão com suas intenções e metas para 2024 e, ao mesmo tempo, que vai ser bom para sua saúde. Afinal, você também certamente deseja ter mais saúde no próximo ano, certo?

Como ter uma ceia de Ano Novo Saudável e Tradicional

Primeiro você aprende os itens que você pode escolher para ter na sua ceia de Ano Novo saudável e, depois, ainda recebe dicas de um cardápio especial para noite da Virada.

Carnes

No Ano Novo, acredita-se que é melhor evitar animais que “ciscam”, como aves, caranguejos e siris, pois “andam para trás”.

Em vez de carne de carneiro, gado ou porco, você pode, por exemplo, optar por peixes na ceia de ano novo. Os peixes são mais saudáveis e leves.

Mas se ainda assim quiser ter carneiro, gado ou porco na sua mesa da Virada, tudo bem. São proteínas, se constituem de aminoácidos, nutrientes importantes para o sistema imunológico.

Cuidado, no entanto, com excessos tanto no tamanho da porção, como nos tipos, por exemplo, você não precisa misturar peixe, ovo e carnes vermelha. Escolha uma opção!

Frutas

A romã está associada às paixões e à fecundidade. A árvore era consagrada à Afrodite, deusa da fertilidade.

Além disso, a romã é saudável para sua ceia de ano novo. Ela é rica em vitamina C e ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo.

Além disso, acredita-se que as uvas simbolizam abundância no Ano Novo. Por isso, algumas pessoas comem algumas uvas à meia-noite, fazendo um pedido para cada uma delas.

Por isso, acredite ou não nessa superstição, coma do mesmo jeito, pois uvas fornecem glicose, fibras e água, além de matar bem a vontade de comer doce.

Cereais e Leguminosas

O arroz simboliza riqueza, abundância e fertilidade e sua cor representa a divindade. Rico em carboidrato, fornece energia para o corpo e para o cérebro.

Ou seja, arroz é um ingrediente perfeito para sua Ceia de Ano Novo Saudável.

Além de arroz, a Lentinha na Virada de ano é consumida para atrair riqueza. Essa preciosa leguminosa é muito rica em fibras solúveis.

Por isso, a lentilha deve ser mais consumida ao longo do ano inteiro e não somente no Ano Novo.

Temperos

O Louro, proveniente do Mediterrâneo, era símbolo de vitória para atletas e heróis nacionais durante a Roma Antiga. Este significado perdura até hoje, quando levamos uma folha de louro na carteira como símbolo de boa sorte!

Cardápio para a ceia de ano novo saudável

Agora é a hora de você ter ideias de como montar sua ceia de ano novo saudável:

Petiscos

Palitos de cenoura, pepino japonês, palmito e salsão : corte os legumes em tamanho de palito e coloque em taças.

: corte os legumes em tamanho de palito e coloque em taças. Frutas secas picadas : use damasco, banana-passa, maçã, abacaxi, uvas-passas e tâmaras. Misture com nozes, castanhas-do-pará e amendoins e coloque em potinhos na mesa da ceia.

Entrada

Faça uma salada caprichada com:

folhas: alface, rúcula, endívias

palmito

azeitonas pretas

tomate-cereja

queijo branco ou gorgonzola em cubos

Prato Principal

Peixe assado, lombo de porco e chester são boas escolhas de proteínas saudáveis para sua ceia de ano novo. Mas não esqueça do tamanho da porção!

Acompanhamentos

Para deixar a farofa mais saudável, coloque legumes ralados, como, por exemplo, abobrinha e cenoura. Além disso, você pode também ter arroz branco na sua ceia de ano novo.

Sobremesas

Por que não uma bandeja farta de frutas? Além disso, você pode preparar um pudim de leite desnatado.

E não esqueça: “coma com moderação”!

Previsões para 2024

Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

[email protected]

