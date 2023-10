Como ter sobrancelhas com estilo e naturais? Especialista dá dicas

Reprodução/FeiraShop Sobrancelhas com estilo e personalidade





Cuidar das sobrancelhas é muito imporante, uma vez que elas fazem grande diferença em nossos rostos, ainda mais para as pessoas vaidosas que se preocupam com os formatos.

Através de vários períodos do tempo, as sobrancelhas foram usadas de diversos modos, estabelecendo tendências. Mas, nos últimos meses, as sobrancelhas com os fios acima dos olhos de forma mais natural estão fazendo sucesso, trazendo estilo e personalidade. Para isso, a especilista em beleza Kelly Viral e CEO do Studio Entre Cílios e Unhas, dá algumas dicas:

“No dia a dia ou nas passarelas de moda, temos percebido que o que está bombando é a valorização da naturalidade, de fato, com sobrancelhas mais grossas e desconexas. Mesmo que cada um já tenha um formato específico de nascença, é importante que os profissionais lapidem o que já existe ali da maneira mais harmônica possível, respeitando o formato do rosto de cada cliente. O ideal é não mudar isso”, diz Kelly.

Para deixá-las mais naturais, a especialista o ideal é apenas lapidar, fazendo com que elas não percam sua essência. “Não transformá-la em outra é o principal. Isso a gente consegue fazer mantenho o alinhamento e tirando somente o excesso de pelos, respeitando a delineação original”, explica.

Para quem possui falhas inatas na área, Kelly recomenda que utilize o processo de micorpigmentação, usada em muitos salões de beleza. “A micropigmentação é a melhor e mais indicava forma de corrigir falhas, já que, com ela, é possível intervir sem mexer no formato, respeitando o que a cliente já tem de mais bonito”, relata.

A profissioal completa apontando outra trend que ganhou destaque, que são as sobrancelhas descoloridas, a qual ela considera essa é uma forte tendência e compartilha uma dica de especialista para descobrir qual é seu tom ideal.

“Para que o tom fique em harmonia com o restante, é imprescindível seguir a cor do cabelo da cliente e, ainda, seguir a personalidade e o desejo da pessoa. No meu ponto de vista, não existem padrões de beleza para quem tem estilo e gosta de ousar. Digo que o ideal é se olhar no espelho. Se você estiver se amando e gostando do que vê, é porque está na moda!”, conclui.





Fonte: Mulher