Como será seu mês de agosto no amor e no trabalho? Veja previsão para seu signo

Um novo ciclo se inicia. Não só no quesito tempo, afinal, chegamos no oitavo mês do ano. Mas, aparentemente, muitas pessoas terão a chance de abrir a porta para oportunidades ainda pouco exploradas. Ou seja, de acordo com o horóscopo de agosto de 2020, é chegado o momento de uma mudança feliz.

Reprodução Saiba que o mês de agosto aguarda para todos os signos





No geral, os signos apenas devem tomar cuidado com calotes e fraudes quando o assunto é dinheiro. No amor, a comunicação pode ficar truncada nos primeiros doze dias, porém o cenário tende a mudar e ficar mais carinhoso. Quer saber mais previsões sobre o seu futuro? Então, confira as revelações desvendadas pelo astrólogo João Bidu.





Saiba o que o horóscopo de agosto de 2020 reserva para você

Áries (21/03 a 20/04)

Amor: haverá muita harmonia conjugal. Porém, é preciso se comprometer com mais firmeza no romance. Se estiver só, essa carta sugere boa comunicação na paquera. Mas é preciso frear sua vaidade e moderar a superficialidade.

Trabalho: você conseguirá usar sua força mental para realizar projetos e formar alianças positivas. Caso esteja em busca de uma ocupação, uma oportunidade poderá chegar por meio da sua rede de contatos.

Dinheiro: já na parte financeira, Mercúrio e Sol fecham na parceria bem no seu paraíso astral e sinalizam vontade de ganhar dinheiro e boa sorte. Até mesmo quando as coisas parecerem perdidas, algo inesperado vai mudar completamente o rumo da situação.

Touro (21/04 a 20/05)

Amor: cuidado com palavras impensadas para não azedar a convivência conjugal. Tente levar a relação com mais leveza! Caso esteja livre, é possível que bata um desânimo na hora da conquista: procure realinhar seus sentimentos.

Trabalho : haverá necessidade de você agir com mais objetividade no seu emprego, pois o risco de atrasos e estagnação aumenta. Se estiver fora do mercado, convém não ser tão seletivo nesta fase.

Dinheiro : e se o negócio é dinheiro, Vênus traz boas notícias. O começo do mês tem tudo para ser rico em oportunidades e depois do dia 7 você vai contar com o apoio de familiares e até com antigos colegas para sair do vermelho ou descolar uma graninha extra.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Amor : na união ou na paquera, as previsões revelam uma paralisação diante de uma relação em crise e da dificuldade de comunicação. Será que chegou a hora de desapegar?

Trabalho : será preciso se esforçar bastante na carreira para vencer as adversidades. Ainda que você se entregue ao seu ofício de corpo e alma, talvez o reconhecimento demore um pouco para chegar. Se estiver desempregada(o), seja persistente e procure recuperar a autoconfiança.

Dinheiro : você deve ter cuidado especial ao lidar com dinheiro da pessoa amada ou de terceiros. Nada de gastar o que não é seu, combinado? Além disso, Urano começa a retrogradar na sua Casa 12 a partir do dia 15, então, a dica é usar toda sua esperteza e seu poder de percepção.

Câncer (21/06 a 21/07)

Amor : a paixão vai tomar conta, mas o ciúme deverá emergir com a mesma intensidade: cuidado! Se procura um amor, poderá conhecer uma pessoa capaz de abalar suas estruturas. Será melhor refletir antes de embarcar.

Trabalho : o momento profissional é de tensão. Se assumir um cargo que lhe permita exercer poder, não deixe que isso suba à sua cabeça. Procura uma vaga? Então, cuidado com proposta tentadora demais: talvez seja uma cilada.

Dinheiro : ligue suas antenas para detectar as melhores oportunidades. E mais: de 5 a 18 de agosto você vai contar com doses extras de esperteza e de comunicação matadora, influência de sua Casa 2, podendo descolar uma grana boa.

Leão (22/07 a 22/08)

Amor : sua paixão estará protegida. Você e seu amor vão curtir um mês cheio de alegrias e ótimo entendimento. Caso busque sua alma gêmea, confie nas energias deste mês: esse alguém pode estar mais perto do que você imagina.

Trabalho : espere uma fase de criatividade, prazer e bom relacionamento com colegas de trabalho. Se precisa de uma chance no mercado, talvez receba boas notícias, mas não deixe as oportunidades escaparem.

Dinheiro : no setor financeiro, segundo o horóscopo de agosto de 2020, a notícia é boa – especialmente a partir do dia 19, quando Mercúrio entra em Virgem e te dá mais disciplina e comunicação eficiente.

Virgem (23/08 a 22/09)

Amor : as coisas deverão se transformar. Se vocês andavam se estranhando, talvez se reconciliem. Um acontecimento inesperado poderá atingir em cheio a vida dos solteiros: é grande a possibilidade de conhecer alguém de repente e se encantar.

Trabalho : quem trabalha por conta ou lida com comércio e serviços poderá ter um mês lucrativo. Já quem espera uma recolocação notará uma mudança: talvez convite ou proposta altere totalmente sua atual situação.

Dinheiro : com grana, apesar do Sol leonino querer tocar o terror, Vênus vai te dar uma força e tanta. Nos primeiros dias do mês sua simpatia e comunicação estarão exuberantes. A partir do dia 7 terá chance de realizar um grande sonho financeiro.

Libra (23/09 a 22/10)

Amor : tudo poderá sofrer mudanças – a rotina, os sentimentos, etc. Talvez o casal precise rever posturas e renovar as bases da relação. Na paquera, pode indicar o fim de um sonho. Que tal fazer a fila andar?

Trabalho : obstáculos à frente. Talvez as coisas tomem um rumo inesperado e você se sinta perdida(o). No entanto, o período também convida para uma guinada, um recomeço. Mude suas estratégias caso esteja em busca de trabalho.

Dinheiro : Plutão treta com Marte e pode fazer você meter os pés pelas mãos. Sorte sua que você não é uma pessoa impulsiva! Nessa hora, aquela indecisão libriana vai virar qualidade, pois realmente você não poderá decidir nada sem antes pensar, refletir, analisar, planejar.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Amor : será melhor lutar contra a passividade e apostar no diálogo em vez de guardar mágoas. O motivo: nessa fase, tristezas sentimentais podem, até mesmo, virar doenças emocionais. Na paquera, cuidado com pessoa problemática!

Trabalho : seu horóscopo de agosto de 2020 indica a necessidade de você ser proativa(o) no trabalho: nada de ficar se lembrando com saudade do emprego anterior! Se estiver participando de processo seletivo, explore mais seu poder de imaginação.

Dinheiro : a partir do dia 12, Marte treta com Plutão e pode criar situações embaraçosas, ainda mais envolvendo parentes próximos e colegas de trabalho. Numa dessa, dê um chá de camomila para a sua impetuosidade e trate de fazer o seu rico dinheirinho render. Dica do seu horóscopo de agosto de 2020.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Amor : mês em sintonia e de propósitos afinados. Relação que está começando agora tende a ficar mais firme. Na paquera, seu charme vai se acentuar e você poderá atrair mais de uma pretendente.

Trabalho : força de vontade e sucesso vão reinar. Um projeto poderá sair do papel. Está sem trabalho? Demonstre determinação e controle emocional em entrevistas de emprego: isso deverá contar pontos a favor.

Dinheiro : todo cuidado será pouco para não complicar ainda mais a sua situação financeira neste mês. Vê aí o que você pode cortar, tenta renegociar dívida e bola pra frente!

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Amor : as coisas deverão ficar mais animadas por conta de algumas mudanças de rotina ou de atitudes suas ou do love. Quem busca uma paixão notará que as dúvidas serão esclarecidas, e um relacionamento poderá brotar agora.

Trabalho : uma fase promissora se aproxima: talvez você mude de cargo ou função no seu trabalho. Vai sentir como se, finalmente, as coisas tivessem decolado. Quem busca uma ocupação também será surpreendido por um chamado profissional.

Dinheiro : você estará todo(a) sensato(a) e se entenderá muito bem com pessoas sensíveis e que tenham pensamentos bem diferentes do seus. Isso é ótimo para conhecer novas formas de dar conta das suas demandas.

Aquário (21/01 a 19/02)

Amor : a promessa é de bastante companheirismo e felicidade. Um sonho alimentado pelo casal poderá virar realidade. Na conquista, as previsões indicam proteção. Um lance amoroso a distância tem boas chances de ficar mais sólido.

Trabalho : pode começar a comemorar, porque esse mês é sinal de sucesso absoluto na vida profissional. Você poderá concretizar um objetivo com êxito ou, caso esteja à procura de uma vaga, realizar-se na sua área de atuação.

Dinheiro : e como trabalho corre junto com dinheiro, o mês vai ser farto de grana? Olha, a parte financeira não está tão iluminada assim. Na real, vai ter de lutar para não levar um 7 a 1 dos boletos e fechar o mês com saldo positivo.

Peixes (20/02 a 20/03)

Amor : delicadeza e afeto serão as palavras do mês. Casais em conflito deverão fazer as pazes. Na paquera, sua simpatia vai fazer a diferença. Pessoa amiga poderá despertar seu interesse.

Trabalho : um momento de calmaria se aproxima. Depois de muito esforço, tensão e dificuldades, o período deverá ser mais calmo ou, no mínimo, menos turbulento. Quem estiver sem emprego poderá enxergar uma luz e, assim, renovar as esperanças.

Dinheiro : os primeiros 11 dias, até ok, mas dia 12 pode dar ruim! Marte e Plutão tretam nesse dia e aí você vai ter de redobrar atenção, principalmente com decisões na base do impulso.