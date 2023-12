Foto: Reprodução Como secar espinhas mais rápido? Veja dicas de especialistas

Já apareceu uma espinha horas antes de uma festa ou evento especial? Nessa hora bate um desespero, pois isso pode atrapalhar o resultado final de uma produção. Mas não é seguro sair atrás de qualquer saída para fazer a espinha secar rápido, é preciso seguir algumas dicas e cuidados de especialistas no assunto, para ficar ainda mais linda de forma segura.

Claro que não existe uma fórmula mágica para evitar o aparecimento de espinhas e cravos , mas alguns detalhes podem previnir o surgimento desses vilões e podem acelerar o processo de desaparecimento, caso espinhas e cravos apareçam.

Diferença entre acne e espinha

Antes de descobrirmos o segredo para secar espinhas de forma rápida, precisamos compreender a diferença entre acne e espinha. Segundo o site de dermocosméticos adcos , ambos os termos representam a mesma patologia.

A diferença basicamente é que acne se refere ao nome científico para o problema e espinha a palavra mais utilizada na linguagem popular. A inflamação geralmente aparece em peles oleosas e tem seus primeiros sinais na adolescência.

Em geral, o surgimento da acne na pele adulta, na maioria das vezes é decorrente de alterações hormonais naturais dessa fase da vida. Por isso é importante sempre consultar médicos capacitados para compreender a raiz do problema e realizar o tratamento correto.

O que causa espinha?

Existem diversos fatores que podem causar espinhas na pele. Alterações hormonais, predisposições genéticas, níveis elevados de estresse, uso de alguns medicamentos específicos, suplementos e cosméticos com formulações e texturas oleosas podem ser alguns motivos. Hábitos diários também possuem um impacto no surgimento de espinhas, lavar o rosto muitas vezes ao dia e consumir alimentos gordurosos são ações que podem influenciar no surgimento de espinhas.

O que usar para secar espinha de forma rápida?

Antes de aplicar qualquer produto na pele, é importante consultar um dermatologista de sua confiança para entender o motivo do surgimento de espinhas e encontrar o tratamento adequado para tratar a acne.

Mas de forma geral, existem muitos produtos bons para secar espinhas, mas a escolha vai depender do tipo do problema. As espinhas mais intensas podem necessitar de tratamentos específicos. Enquanto espinhas isoladas, podem ser amenizadas com soluções caseiras e pontuais.

Existem produtos disponíveis em farmácias e lojas de beleza, como cremes, sabonetes, adesivos, curativos e gel secativo. Além de algumas substâncias podem colaborar com o processo de secar espinhas.

O peróxido de benzoíla, que elimina as bactérias e ajuda a remover a camada de pele morta. Ácido salicílico, que também age eliminando bactérias e óleo de melaleuca, que possui ação antibacteriana que diminui a vermelhidão e o tamanho da espinha.

Não deixe de buscar orientação de especialistas, para evitar possíveis erros e usos inadequados. Segundo a farmacêutica Francielle Tatiana Mathias para o site minuto saudável , existem pomadas específicas para remover espinhas, cravos e até verrugas, sendo que a diferença, muitas vezes, está na concentração da substância.

