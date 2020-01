Como se hidratar sem tomar apenas água pura

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia auxilia nas decisões que merecem ser tomadas

Leia também: Veja como será 2020 para cada signo do zodíaco

ÁRIES



O ritmo da vida fica mais tranquilo com a Lua em Touro, que hoje forma aspectos harmoniosos no céu. A preferência vai para a praticidade e a economia. Vale também alinhar interesses nas parcerias, amizades e colaboradores. Continue a traçar as metas para o novo ano com mais realismo, você pode buscar novos aprendizados com mais sabedoria, estrutura e discernimento. No fim da tarde a Lua se alinha com Netuno, favorecendo a intuição. O contato com a natureza e com a água ganha destaque.

TOURO

O clima fica mais ameno com a Lua em seu signo, que ativa sua sensibilidade. A Lua combina forças com Mercúrio, Sol e Netuno, você pode fazer o tempo render mais com bons contatos, organizações e providências. Mas tudo sem pressa para que possa saborear os pequenos prazeres da vida.! Cabe lembrar que o sentimento de gratidão é a chave para atrair e manifestar cada vez mais abundância. Cinema, artes e programas culturais são muito bem vindos. Conte com mais inspiração

GÊMEOS

A vontade é de conversar, circular, passear e movimentar suas energias. Porém, quanto mais profissionalismo, integridade, competência e credibilidade cultivar, melhor. Fuja de amadorismos. A Lua segue no prático Touro, em harmonia com Sol, Mercúrio e Netuno, favorecendo a confiança, o equilíbrio emocional e a produtividade. Bom dia para contatos e encontros. Bom período também para traçar metas e estratégias, elaborar melhor os projetos para ativá-los com mais determinação.

CÂNCER

O ritmo desacelera com a Lua no pacífico Touro. Novas metas, sonhos e inspirações em pauta. Com o Sol no signo oposto, o mundo das parcerias continua em destaque. Vale ouvir a voz da intuição para perceber as necessidades das pessoas ao seu redor. A Lua sorri para Sol, Mercúrio e Netuno: você pode alinhar interesses com parceiros, cultivar a diplomacia para integrar pessoas diferentes em sua vida. É tempo de pensar no futuro, olhar pra frente, buscar soluções com mais inspiração e capacidade estratégica.

LEÃO

Conte com mais determinação, confiança e clareza. A Lua segue em Touro, combina forças com Sol, Mercúrio e Netuno, você pode cultivar gentileza e cordialidade enquanto adianta pendências. Assim pode angariar colaboradores e fazer o tempo render mais. Com o Sol em Capricórnio, é tempo de pensar em questões de longo prazo, expressar-se com mais maturidade, aperfeiçoar técnicas, elaborar novas metas profissionais. Seus passos se tornam mais firmes e seguros se estiver alinhado com o coração.

VIRGEM

Período bom para estabelecer metas, arranjos e medidas para o sucesso. Com Mercúrio em Capricórnio você pode fazer um bom planejamento de sua agenda. É tempo de clareza e objetividade. Procure também vigiar os pensamentos, alimente apenas conceitos positivos. É bom cultivar autonomia e liberdade para movimentar-se, de preferência em locais amplos ou junto à natureza. Vale introduzir mudanças com planejamento, investir em novos aprendizados, novas tecnologias e em novos amigos também.

LIBRA

Com Vênus em Aquário, prefira buscar algo novo e diferente. Sem sintonia filosófica e sem liberdade as relações se tornam mais difíceis. Aproveite para cultivar positividade e entusiasmo, programar novos curso e aprendizados. Apenas tome cuidado para não exagerar nos gastos, assumir muitos compromissos ou abarcar coisas que depois não poderá sustentar. A Lua segue em Touro e se combina com Netuno, favorecendo a inspiração, as artes, o romance e os prazeres sensoriais.

ESCORPIÃO

O ritmo tende a diminuir com a Lua em Touro. Atividades artísticas, prazerosas e criativas ficam favorecidas. O dia pode ser produtivo também para contatos, encontros e negociações. Aproveite para providências gerais. Você pode fazer tudo com calma, sem pressa ou atropelos. Hoje a Lua combina forças com Sol, Mercúrio e Netuno, favorecendo a sensibilidade e a inspiração. Vale colocar-se em movimento, programar um passeio, investir em tudo o que possa expandir seus horizontes.

SAGITÁRIO

Seu espírito aventureiro e divertido anseia por novos caminhos. Mas com Júpiter em Capricórnio, aproveite para cultivar realismo e praticidade, assim redimensiona projetos grandiosos demais. Você pode também fazer bons contatos e estabelecer pactos. Procure ser aquele que apresenta soluções com ideias criativas e ao mesmo tempo bem estruturadas. Hoje a Lua se combina com Júpiter para favorecer a comunicação, os intercâmbios e os processos mentais. As conversas ficam mais fluentes e novas ideias podem surgir.

CAPRICÓRNIO

Momento propício para criar novas estratégias. Você se revitaliza a cada dia, com o Sol em seu signo. Aproveite para investir em sua imagem, cultivar gentileza, alinhar a colaboração com parceiros e amigos, rever finanças para que possa avançar com mais segurança. Você pode agora perceber o que pode ser deixado para trás, programar novos estudos, estabelecer estratégias. Nada de posturas pessimistas, identifique-se com as soluções para seguir com determinação!

AQUÁRIO

No final de um ciclo solar, é importante dedicar atenção para o progresso interior. Se ainda não estiver em um caminho espiritual, pode buscá-lo com leituras, encontros, retiros e vivências. Se já estiver, pode ampliar suas percepções acerca da vida. A arte também é um caminho que pode ajudá-lo a transcender. Ao mesmo tempo, está mais fácil cultivar foco, controlar entusiasmo exagerado e pouco realista. Seus maiores objetivos podem ser trabalhados com determinação e planejados com critério.

PEIXES

É tempo de passos firmes, de determinação e praticidade. A Lua segue em Touro e combina forças com Sol, Mercúrio e Netuno: a produtividade se alinha com a inspiração, tudo pode ser feito sem pressa ou atropelos. Você pode também investir em organizações gerais, na harmonização de sua casa ou do ambiente de trabalho. Continue a finalizar pendências e traçar as metas para o próximo ano. Com boas estratégias poderá transformar suas visões espirituais em algo prático e real.