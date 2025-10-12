Variedades
Como saber se meu consumo de pornografia é saudável? Sexólogo explica
O consumo de pornografia pode afetar a vida sexual e a saúde mental de várias formas; saiba quando situação deve gerar alerta
Personalidades mundialmente conhecidas já revelaram ter tido uma “relação doentia” e experiências negativas por conta do interesse exagerado pela pornografia, como Billie Eilish, Cara Delevingne, Terry Crews, Jada Smith e Hugh Grant. Mas, como saber se estou tendo uma relação pouco saudável com a pronografia?
O sexólogo Vitor Mello explica que o consumo de pornografia é considerado saudável quando a pessoa consome sem que isso interfira no desejo. Ou seja, sem gerar culpa, vergonha, conflitos morais ou problemas emocionais. Um exemplo é quando não atrapalha suas atividades, relacionamentos ou momentos de lazer. “Em resumo, o consumo é saudável quando não causa desconforto, sofrimento emocional ou algum tipo de disfunção sexual.”
Apesar disso, existem estudos que relacionam o consumo frequente de pornografia a consequências negativas, como insatisfação sexual, disfunção erétil e alterações de comportamento por comparações físicas.
“Há muitos produtores de conteúdo adulto que passam o dia todo em contato com esse tipo de material; para eles, isso é um trabalho e, portanto, não gera prejuízo emocional. Agora, se a pessoa consome e começa a se comparar, sentir insatisfação nas relações ou deixar de se satisfazer sexualmente, aí sim o consumo se torna um problema”, destaca.
Ou seja, para o expert, o consumo deixa de ser saudável quando se torna compulsivo. “Existem artigos que falam sobre vício em conteúdo pornográfico, e nesse momento a pessoa perde o controle, vive conflitos internos e morais, e passa a ter prejuízos nos estudos, no trabalho, na vida social e mental.”
Em alguns casos, o consumo vira uma válvula de escape diante do estresse, da ansiedade ou de sentimentos negativos. “Quando há esse comportamento descontrolado e sem compreensão do motivo real, apenas buscando uma descarga de dopamina, ele é considerado um vício, um uso problemático.”
O consumo de pornografia é, necessariamente, algo negativo?
Vitor defende que não. “Ele pode servir como uma forma de expressão de fantasias e curiosidades, sem causar prejuízos aos relacionamentos. Pelo contrário, pode até ser algo compartilhado entre parceiros para explorar fantasias ou favorecer o autoconhecimento e o estímulo sexual.”
Como identificar sinais de dependência ou compulsão por pornografia?
Para identificar, é importante observar sintomas semelhantes aos de um vício, como a pessoa perder o controle, sente necessidade constante de consumir, independentemente do momento ou da situação.
“Pode apresentar sintomas de abstinência, como irritação e ansiedade quando não acessa o conteúdo. Muitas vezes, acaba recorrendo à pornografia em momentos inadequados, mesmo que isso comprometa outras atividades do dia”, salienta Vitor.
O sexólogo também aponta que ter pensamentos frequentes sobre o consumo, dificuldade de concentração e impactos negativos, como distanciamento afetivo e redução da intimidade, são sinais de um relacionamento não saudável com a pornografia.
“Além disso, sentir culpa, vergonha ou angústia após consumir. Esses comportamentos indicam dependência ou compulsão. Vale lembrar que, até o momento, o vício em pornografia não é formalmente reconhecido como diagnóstico nos manuais de transtornos mentais”, reforça.
Como avaliar meu próprio consumo?
A principal dica, segundo o sociólogo, é fazer uma autoavaliação honesta. Pergunte a si mesmo: “Eu consumo conteúdo adulto e me sinto bem com isso? Me sinto confortável? Consigo manter relacionamentos, ter fantasias e me conhecer melhor?”
Se sim, está tudo bem, é saudável.
“Agora, se o consumo traz culpa, vergonha, afastamento dos relacionamentos, interferência nas obrigações ou acontece de forma descontrolada, é hora de buscar ajuda profissional de um terapeuta, psicólogo ou sexólogo. O objetivo é ter autocuidado e buscar fontes de prazer emocional e sexual de forma saudável”, encerra.
Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , Facebook e Instagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 13/10/2025
A mulher de Libra embora no fundo possa ser ansiosa e insegura tem muita classe. Há uma tendência para que...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Ana Castela e Zé Felipe trocam beijo em gravação do Domingo Legal: ‘Juntos!’
A cantora Ana Castela, de 21 anos, e o também, cantor, Zé Felipe, de 27, trocaram um beijo durante a...
Ação conjunta apreende caminhão carregado com maconha em Porecatu/PR
Londrina/PR. Na tarde deste domingo (12/10), uma operação integrada de repressão a delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e...
Ação conjunta da PF e Receita Federal apreende carga ilícita em Medianeira/PR
Cascavel/PR. Na tarde deste domingo (12/10), uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na apreensão...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Como saber se meu consumo de pornografia é saudável? Sexólogo explica
O consumo de pornografia pode afetar a vida sexual e a saúde mental de várias formas; saiba quando situação deve...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios
A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Tatuadora resgata autoestima de vítimas do câncer de mama no Espírito Santo
Débora Dubberstein reconstrói gratuitamente aréolas mamárias de mulheres que passaram por mastectomia A tatuadora Débora Dubberstein, de Vitória (ES), encontrou...
Apostas do Espírito Santo ganham prêmio de R$ 86 milhões na +Milionária
Duas apostas feitas em Santa Maria de Jetibá acertaram os seis números e os dois trevos do concurso e dividiram...
Espírito Santo lidera crescimento industrial do país com alta de 15,3% em agosto
Estado registra o maior avanço do Brasil na produção industrial, impulsionado pela indústria extrativa e pela expansão da produção de...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
PCES identifica furto de energia em residência de Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento...
Comandante-geral da PMES ministra palestra para Oficiais da Grande Vitória
Na próxima segunda-feira (13), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, ministrará mais uma edição da palestra “As estratégias...
PCES prende suspeito de dupla tentativa de homicídio qualificado em São Gabriel da Palha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, prendeu,...
ENTRETENIMENTO
Lí Martins se emociona ao falar sobre perda do marido, JP Mantovani: ‘Dividir a dor’
Lí Martins, ex-integrante do Rouge, emocionou seguidores ao compartilhar um relato sobre a morte do marido, JP Mantovani, aos 46...
Altas Horas celebra 25 anos no ar com homenagem especial a Caetano Veloso
O Altas Horas deste sábado (11), comemorou 25 anos na TV Globo com uma edição especial dedicada a Caetano Veloso....
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
A influenciadora, que tem 130 cm de quadril, protagonizou um ensaio chamado de “chair dance”: “Grande momento da minha carreira”...
POLÍTICA
Infraestrutura apura afundamento de solo em Rio Novo do Sul
A situação de afundamento de solo no centro do município de Rio Novo do Sul será tema de debate na...
Abertas inscrições para expositores participarem da Feira da Agroindústria
Os interessados em expor seus produtos na segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba, realizada pela Assembleia Legislativa (Ales) por...
Aberta inscrições para expositores participarem da Feira da Agroindústria
Os interessados em expor seus produtos na segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba, realizada pela Assembleia Legislativa (Ales) por...
Esportes
Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão
O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...
Seleção Brasileira humilha Coreia do Sul com goleada de 5 a 0 em Seul
A Seleção Brasileira começou sua turnê asiática com o pé direito, aplicando uma sonora goleada de 5 a 0 sobre...
Mirassol vence Fluminense, retorna ao G4 e complica o tricolor na tabela
O Mirassol garantiu uma importante vitória em seus domínios nesta quarta-feira, ao superar o Fluminense por 2 a 1, em...
Mais Lidas da Semana
-
Regional6 dias ago
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
-
São Mateus5 dias ago
Operação Disruptio apura fraudes em licitações e Polícia Federal cumpre mandados em São Mateus
-
Internacional6 dias ago
Professora é detida por enviar fotos nua para aluno de 14 anos durante três meses
-
São Mateus5 dias ago
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Traficante descobre traição e corta os cabelos da mulher com faca
-
São Mateus6 dias ago
Governo do Estado e Prefeitura unidos pela solução definitiva da água em São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Cateterismo chega aos pacientes do Hospital Roberto Silvares
-
São Mateus6 dias ago
Policiais penais ficam feridas em acidente na BR-101 em São Mateus