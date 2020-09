Como saber se encontrei alguém com Covid-19? Saiba ativar notificação no celular

Unsplash/engin akyurt Sistema mostra se pessoas com Covid-19 cruzaram seu caminho

A pandemia de Covid-19 tem mudado a vida de milhares de brasileiros, que cada vez mais precisam adotar diversas medidas para se manterem protegidos do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Ao sair na rua, entretanto, é inevitável que você se depare com outras pessoas e queira saber se passou ou não por uma área de risco.

Para ajudar as pessoas nesta situação, felizmente, os celulares passaram a contar com um sistema para detectar a exposição ao novo coronavírus, que envia uma notificação ao você ter se aproximado de uma pessoa que informou ter Covid-19 pelo celular. A seguir, veja ativar o sistema de notificação de exposição à Covid-19 no Android e iOS (sistema do iPhone).

Como ativar as notificações de exposição à Covid 19 no Android

No caso dos celulares com o sistema do Google , para habilitar este tipo de notificação no sistema, é necessário fazer a instalação de um aplicativo do governo. Confira:

Acesse a Google Play e realize o download do aplicativo Coronavirus SUS. Caso prefira, outros aplicativos com o símbolo “SNE à Covid-19” também podem te enviar estas notificações; Após ter baixado o aplicativo, abra-o normalmente e veja os seus termos de uso e privacidade. Então, marque as opções necessárias e toque em “Continuar” para prosseguir; Agora, habilite o “Bluetooth” e o “serviço de localização” de seu celular e, de volta ao aplicativo, clique em “Habilitar”; Na mensagem que surge, toque em “Ativar” e verifique se a “Notificação de exposição” consta como ativada.

Como ativar as notificações de exposição à Covid 19 no iOS

Diferente do que ocorre no Android, o processo no iOS acaba sendo ainda mais simples, uma vez que você não precisa baixar nenhum aplicativo. Veja:

Faça a atualização do iOS para a versão 13.7 ou superior; Entre em “Ajustes” e toque em “Notificações de Exposição”; Na nova tela, toque em “Ativar as Notificações de Exposição” e selecione o “Brasil” ou o país em que estiver na lista; Toque em “Ok” e, caso deseje, habilite os serviços de localização do celular para também receber os “Alertas de disponibilidade”, que serve para você receber notificações também com base em sua região.

Pronto! Agora, você já sabe como ativar as notificações de exposição à Covid-19 nos celulares com o Android ou iOS (sistema do iPhone ). Caso você tenha sido exposto ao novo coronavírus , não se esqueça de “compartilhar” o seu diagnóstico positivo pelo celular.