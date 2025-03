Como retomar a motivação para emagrecer depois do Carnaval

Voltar à rotina depois do Carnaval, com disposição para se exercitar e se alimentar bem não é processo fácil, mas é possível. Veja dicas

O Carnaval é um período de festa, onde as pessoas se permitem abrir mão da rotina de exercícios e de alimentação equilibrada. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas e comidas calóricas, combinado com poucas horas de sono, podem deixar o organismo sobrecarregado.

Por isso, depois de dias intensos de folia, muitas pessoas costumam ter dificuldades para retomar a motivação para seguir uma rotina saudável, com foco no emagrecimento. O processo não é fácil, mas é possível retomar os hábitos alimentares saudáveis sem medidas radicais.

Como retomar o foco para emagrecer?

Volte a ter uma alimentação saudável imediatamente

A nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), ressalta que o melhor a fazer após um período de alimentação desregrada é retornar ao hábito alimentar saudável no dia seguinte.

O melhor é apostar em uma alimentação leve, saudável, equilibrada, variada e natural, rica em frutas, legumes, verduras, fibras, antioxidantes, gorduras boas e proteínas magras. “Esse hábito, aliado ao consumo adequado de água e a prática de atividades físicas moderadas, certamente ajudará o organismo a eliminar as toxinas através dos mecanismos naturais”, afirma a médica.

Elimine do inchaço

Um dos primeiros passos, antes de se desesperar com as mudanças no corpo, é saber diferenciar o ganho de peso da retenção de líquidos. Durante o carnaval dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé. Por isso, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, com obesidade, gestantes e portadoras de pressão alta, segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

“Nesses casos, é possível adotar algumas estratégias para melhorar o desconforto e ajudar a reduzir o inchaço, como elevar as pernas no final do dia e fazer compressas frias com chá de camomila. Mas nunca escalde os pés ou realize qualquer tipo de compressa quente, pois essas podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e agravar o quadro”, diz a médica.

Ajude seu cérebro a jogar a seu favor

Um passo importante para recuperar o foco sem sofrimento é entender como o cérebro lida com hábitos e motivações, afirma a psicanalista Bruna Abrão.

“Quando saímos da rotina e consumimos mais comidas calóricas e álcool, nosso cérebro recebe uma descarga intensa de serotonina, neurotransmissor responsável pelo humor, prazer e bem-estar. Depois, ao tentar voltar aos hábitos saudáveis, pode haver uma resistência, pois o cérebro associa os exageros ao bem-estar imediato”, explica Bruna.

Siga em frente

Ficar se culpando ou remoer os erros cometidos na folia gera ansiedade e pode levar a um ciclo de compensação, como a realização de dietas restritivas ou jejuns prolongados, duas estratégias pouco saudáveis quando são feitas sem orientação profissional.

“O jejum intermitente é uma estratégia dietética e não um milagre. Ele pode funcionar, mas não para todo mundo. ⁠O ideal mesmo é voltar para a sua alimentação saudável padrão e se hidratar bastante”, diz a nutricionista Bruna Salgado, da Clínica Viva.

Melhore a hidratação

O consumo de água ajuda bastante nesse processo, porém, a ingestão de chás diuréticos, como cavalinha e hibisco, e água de coco são importantes para repor eletrólitos perdidos na bebedeira do Carnaval.

Coma alimentos antioxidantes

Ricas em vitaminas e antioxidantes, frutas como melancia, abacaxi e laranja ajudam a combater a inflamação gerada pelo excesso de álcool e por alimentos gordurosos. Outros aliados dessa desintoxicação são os vegetais de cor verde-escura, como a couve e o espinafre.

Reduza a ingestão de açúcar e ultraprocessados

De acordo com o nutricionista clínico e esportivo Dereck Oak, que atua em São Paulo, depois de vários dias consumindo fast food, doces e bebidas adocicadas, é essencial evitar o consumo de açúcares refinados e carboidratos simples.

“Evite refrigerantes, fast food e doces industrializados. Prefira fontes de carboidratos complexos, como batata-doce, arroz integral e quinoa, que fornecem energia de forma equilibrada”, sugere.

Durma para ter disposição para praticar atividades físicas

Para ajudar ainda mais no emagrecimento e recuperação do organismo, é fundamental ter um descanso de qualidade. O inchaço causado pelos excessos de Carnaval pode ser diminuído a partir de exercícios físicos leves, como caminhadas e alongamentos. Eles ainda podem auxiliar na aceleração do metabolismo.

Planeje metas

Um ponto importante para resgatar a motivação emocional para o emagrecimento é não focar apenas no peso ou nas calorias. “Pequenas conquistas ao longo do caminho ativam a liberação de dopamina, neurotransmissor ligado à motivação e recompensa, reforçando o compromisso com a mudança”, destaca a psicanalista Bruna Abrão.

De acordo com a especialista, ter metas realistas e visualizar os benefícios além da balança, como ter mais disposição e autoestima, ajudam a manter o compromisso sem pressão excessiva.

⁠Para o sucesso de um emagrecimento duradouro, é preciso ter constância. Está tudo bem em sair um pouco da linha, ainda mais em períodos como no Carnaval, mas é preciso voltar ao foco com uma rotina e hábitos alimentares saudáveis a longo prazo para atingir os resultados.