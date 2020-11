Como referência do time, Tiago Volpi chega a 100 jogos pelo São Paulo

Quando entrou em campo na última quarta-feira, na vitória sobre o Flamengo, pelas quartas de final Copa do Brasil, Tiago Volpi completou 100 jogos com a camisa do São Paulo.

Contratado no início de 2019 para tentar acabar com a desconfiança sobre os goleiros que passaram pelo clube após a aposentadoria de Rogério Ceni, Volpi vai dando conta do recado nesses quase dois anos de Tricolor.

Titular absoluto da equipe, o jogador viveu mais altos do que baixos nesse período. Logo no início de sua trajetória no São Paulo, ele deu seu cartão de visitas em uma disputa de pênaltis. Nas semifinais do Campeonato Paulista, defendeu duas cobranças do Palmeiras e levou o Tricolor à final.

No Campeonato Brasileiro daquele ano, foi considerado muitas vezes o melhor em campo do São Paulo e foi importante na classificação da equipe para a fase de grupos da Libertadores.

A boa fase despertou o interesse da seleção brasileira, que começou a observar Tiago Volpi mais de perto. A saída com os pés, típica dos times comandados por Fernando Diniz, contavam a favor do goleiro são-paulino. De virada, São Paulo vence o Goiás com gols de Brenner e Igor Gomes

No entanto, logo depois que Taffarel, preparador de goleiros da Seleção, foi assistir uma partida do jogador no Morumbi, diante da Ponte Preta, no Paulistão deste ano, as coisas não funcionaram para ele. Volpi falhou no respectivo jogo e caiu de rendimento nos seguintes.

No retorno do futebol no Brasil após a paralisação por conta do novo coronavírus, Tiago Volpi não viveu seus melhores momentos e foi criticado em algumas ocasiões por parte da torcida.

Na última quarta-feira, Volpi brilhou novamente contra o Flamengo pela Copa do Brasil. No primeiro tempo, ele foi o nome da partida e segurou o rival, que chegou com perigo em pelo menos cinco oportunidades.

Neste sábado, diante do Fortaleza, às 19h, pela 21ª rodada do Brasileirão, Tiago Volpi escreverá mais um capítulo em sua história pelo São Paulo.