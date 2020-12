Vivi Werneck Como receber dicas de jogos no PlayStation 5

É possível conseguir algumas dicas de jogos no PlayStation 5 de forma nativa, ou seja, na própria interface do usuário do consol e. O recurso, mostrado nos cards suspensos de jogos compatíveis, traz dicas para resolver puzzles , passar de fases ou mesmo estratégias de gameplay . Veja como encontrar a ajuda e utilizá-la.

Vale destacar que apenas assinantes da PS Plus podem desfrutar do recurso que é exclusivo do PlayStation 5.

Como receber dicas de gameplay no PS5

Com algum jogo rodando, aperte o botão de logotipo do PlayStation; Os cards de atividades aparecerão. Selecione o card com a fase específica que deseja ajuda; Você notará, na parte superior direita do card, um pequeno ícone de lâmpada. Isso indica que há dicas disponíveis para esta parte do jogo; Aperte o X, no seu controle, sobre o card escolhido para receber as dicas; Na parte de Objetivos, que aparecerá na janela seguinte, estão listadas todas as dicas disponíveis. Aperte X sobre ela(s); Um player aparecerá com um vídeo mostrando exatamente como fazer para resolver o desafio em questão; Agora é só seguir a dica e completar a fase.

Games compatíveis com o recurso de dicas

Por enquanto, ainda não há muitos jogos com a função de ajuda disponíveis. No entanto, os seguintes títulos já contam com o Game Help:

Spider-Man Miles Morales

Demon’s Souls

Bugsnax

Sackboy: A Big Adventure

Astro’s Playroom

Man Eater

E é isso! Divirta-se e, se precisar, use as dicas de jogos no PlayStation 5 a seu favor.