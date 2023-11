Gabi Squizato Como preparar seu emocional para 2024

Como preparar seu emocional para 2024? Afinal, para muitas pessoas, o ano de 2023 foi especialmente difícil, principalmente na área afetiva e pessoal.

Um dos exemplos disso é um comentário que vi num vídeo que assistis esses dias sobre as previsões do Tarot para 2023, que foi regido pela carta dO Carro , onde dois cavalos levam uma carroça.

Uma moça escreveu: “ Agora, no final de 2023, eu tô sentindo como se esses dois cavalos junto com a carroça passaram por cima de mim! ”.

Se você também se identificou (e riu) com o comentário, esse artigo foi feito para te ajudar a se recuperar e a preparar o seu emocional para 2024. São apenas 4 passos, mas não pule nenhum.

Como preparar seu emocional para 2024

1. Cuide das emoções de 2023

Antes de querer “se livrar” de 2023 e todas as dificuldades que você passou, e pular direto para 2024, saiba que é necessário fazer uma conclusão e liberação dessas emoções que possam ter ficado cristalizadas em você.

Na visão da terapia de Liberação Emocional , “emoções cristalizadas” são as emoções que ficam presas, travadas, estagnadas no nosso sistema, porque não as processamos, seja fugindo delas, seja nos apegando a elas.

Emoções cristalizadas precisam ser liberadas, pois elas travam o fluxo das soluções na nossa vida, e esse será o seu primeiro passo para se preparar emocionalmente para 2024: olhar para as emoções que você estagnou e liberá-las para que o fluxo volte a acontecer livremente.

Isso por ser feito mediante terapia, imersões ou trabalhos terapêuticos como a Liberação Emocional.

2. Encerre o ciclo atual

Após se livrar das emoções cristalizadas, é o momento de encerrar um ciclo para poder começar um novo. É momento de decisão.

A palavra “ decisão ” é de origem latina, formada pelo prefixo de (parar, interromper) seguido de caedere (cindir, cortar). Ou seja, significa “ parar de cortar ” ou “ deixar fluir ” – veja só que interessante!

Tomar uma decisão movimenta a nossa vida, mesmo que não tenhamos a clareza exata dos próximos passos a dar. Por isso, decidir é mais que o suficiente para abrir o caminho e começar a enxergar o passo seguinte — mesmo que você ainda não saiba qual é.

3. Ponha VOCÊ em primeiro lugar

O terceiro passo, então, é não ficar à mercê das circunstâncias, ou seja, é se colocar 100% do seu lado, em você e para você.

Quando somos reféns de circunstâncias, fica bem difícil estar preparada emocionalmente, pois qualquer coisa, qualquer imprevisto ou reviravolta tem o poder de te abalar.

Quando você sabe que, independentemente das circunstâncias externas, você estará do seu lado, com você, o verdadeiro Poder Pessoal se expressa. Então, você pode até não estar no controle, mas estará no comando da sua vida.

4. Tenha fé

Por fim, no quarto e último passo, eu recomendo uma dose reforçada de fé e confiança em algo maior . Não estamos sozinhas, não somos sozinhas. Existe uma força invisível nos guiando o tempo todo — independentemente do nome que você queira dar a ela.

Confiar nessa força nos torna verdadeiramente preparadas para a vida.

Mas preste muita atenção: nada do que eu te ensinei aqui irá te blindar contra as (más) emoções. Sabe por quê?

Blindagem emocional não existe e, se existir, faz mal. Ser humano sente, foi feito para sentir e processar suas emoções! Sentir emoções é natural, faz parte do nosso “contrato” como seres humanos. É natural, é necessário e está incluso na aventura que embarcamos chamada vida.

O que não vale é ficarmos com emoções estagnadas, nos apegarmos a elas ou ficarmos fugindo. Isso impede o fluxo da vida.

Mas saiba que seguindo esses passos você estará muito melhor preparada para lidar com qualquer emoção que entre em contato com você durante esse ano todo, afinal de contas como diz o Rei Roberto Carlos: “Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi!”.

