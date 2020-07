Como platinar o cabelo em casa e atingir um resultado profissional

Quer mudar radicalmente o visual e apostar nos tons claros? Então chegou a hora de aprender como platinar o cabelo sem gastar muito para isso ou danificar a estrutura dos seus fios. Com algumas dicas simples e um passo a passo prático, é possível inovar na cor com muita facilidade e resultado incrível, daqueles que só vemos nos salões de beleza.

Reprodução Confira as dicas para platinar o cabelo em casa

Pré-coloração

Antes de começar o processo e entender como platinar o cabelo em casa, é necessário estar ciente que a mistura descolorante não só retira a pigmentação, como também elimina alguns nutrientes fundamentais para a saúde dos fios. Para que o método não prejudique sua beleza natural, é essencial garantir que o couro e as madeixas estejam fortes para suportas a química.

Para isso, basta criar uma rotina de hidratação, umectação e reconstrução, com o objetivo de restaurar as vitaminas, a queratina, a água e os lipídios perdidos diariamente pelos fios, graças a agentes externos. Use os produtos que melhor se encaixam a sua estrutura capilar, preparando uma camada resistente aos danos que serão causados pela técnica.

Remover e tratar

Todo o processo para platinar começa com a remoção dos pigmentos dos fios, principalmente se você usa tonalizante ou tinta. Para isso, o pó descolorante é o preferido dos profissionais, pois tem a capacidade de clarear até oito tons. Já os superclareadores não agridem tanto, porém chegam até cinco tons a menos. Em geral, todo o método de despigmentação pode levar mais de uma vez para chegar ao branco.

A coordenadora técnica da Keune Brasil, Sionara Bandeira, é otimista: “clarear é possível, mas não podemos deixar de citar a importância da estrutura dos fios”. Isso significa que, quanto mais saudável o cabelo estiver antes das descolorações, melhor o resultado final. Vale lembrar que todo o procedimento químico deixa as madeixas sensibilizadas. Assim sendo, há necessidade de hidratar as madeixas antes e depois de todo o processo.

Neutralizando

Após retirar a cor do fio, que são o azul, o vermelho e o amarelo (este último é de difícil extração), é preciso distinguir qual o grau de clareamento o cabelo atingiu e, então, adicionar pigmentos prata, cinza, grafite ou pérola, dependendo da tonalidade revelada do fundo de clareamento.

“Não são todos os cabelos que conseguem atingir o tom desejado, pois a matiz do loiro é condicionada à melanina predominante do fio”, lembra Erico Cunha, docente de beleza e hairstylist. Segundo ele, madeixas com melaninas acinzentadas e os aloiradas naturais enfrentam menos barreiras para chegar ao platinado tão almejado.

Passo a passo

Teste

Antes de qualquer ação, é importante testar o produto escolhido. Faça uma mecha pequena e aplique a mistura nas pontas. Veja como seu cabelo reagirá. Caso pareça danificado, descarte a composição e busque uma de melhor qualidade. Lembre-se que com química, às vezes, o mais barato pode sair caro.

Descoloração

Se o teste deu certo, chegou a sua vez de mudar o visual completamente. “Deixe o cabelo sem lavar por 2 a 3 dias, isso criará uma oleosidade natural e protetora do próprio couro, tornando-o mais forte para receber a química”, afirma Erico. Feito isso, divida o cabelo em 4 partes e aplique a mistura de pó descolorante com água oxigenada.

Deixe agir por, aproximadamente, 40 minutos. É de extrema importância se atentar ao tempo, já que ele varia conforme o tom da sua raiz. Caso ela seja clara, deixe por apenas meia hora. Mas, se for escura, é preferível manter a mistura por um intervalo maior. Alguns cabelos podem precisar passar mais de uma vez pela descoloração.

Lavagem

Feito a descoloração, enxágue bem os fios, esfregando suavemente o couro e toda a extensão do cabelo. Opte por utilizar um shampoo antirresíduos, já que colaboram para uma ação completa e saudável.

Platinado

É o momento de usar o tonalizando de sua escolha. Aplique por todo o cabelo e observe o seu efeito, não deixe que ele clareie demais para não danificar a estrutura capilar e ocasionar um resultado muito exagerado. Avalie atentamente até que atinja o tom desejado.

Finalização

O último passo se resume a uma segunda lavagem, mas, dessa vez, aplicando um shampoo hidratante. Esfregue bem para não deixar nenhum resto do produto, pois pode queimar ou criar manchas indesejadas. Agora que já sabe como platinar o cabelo, basta seguir os cuidados no dia a dia.

Como platinar cabelo sem prejudicar os fios

Faça a reconstrução da fibra capilar com produtos específicos logo após a descoloração. Em casa, mantenha hidratações semanais, use leave-in sempre que lavar e escovar os cabelos e nunca se esqueça de aplicar um termoprotetor antes de usar o secador ou a chapinha, pois esses equipamentos queimam os pigmentos e amarelam os cabelos. Use apenas shampoos e condicionadores específicos para cabelos coloridos e indicados para fios porosos.

Na hora de retocar a raiz

É preciso levar em consideração alguns cuidados, como usar pó descolorante e emulsão reveladora balanceada da mesma marca e na medida correta. Graças à evolução da cosmética, alguns produtos aparecem para proteger os cabelos durante processos químicos, conferindo mais segurança ao profissional. Outra dica é descolorir a raiz até um amarelo claro. Química é exata, portanto cabelo alaranjado não ficará platinado.

Uso de produtos desamareladores

Cabelo platinado precisa de manutenção diária, de preferência shampoo e condicionador em casa e, se possível, periodicamente tratamentos no salão de beleza. “Recomendo fazer de 2 a 3 vezes por semana hidratações ricas em aminoácidos e graxos para não deixar os fios ressecados”, explica Erico.

Fuja da oxidação

Agora que já sabe como platinar o cabelo, é importante ficar atenta as efeitos da oxidação. Esse processo resulta no surgimento de manchas amarelas e envelhecimento das células da fibra dos fios. Para que isso não ocorra será necessário utilizar regularmente um shampoo, condicionar e máscara com ação matizadora.

Fios opacos

Caso seu cabelo esteja perdendo a vivacidade e brilho, misture uma máscara de hidratação com um tonalizante de efeito platinado. “Essa receita simples livrará as suas madeixas do ressecamento a curto e longo prazo. Faça sempre que achar necessário”, comenta Sionara.